HSV will flügellahme Offensive verstärken: Ist dieser 21-Jährige die Lösung?

Hamburg - Auch wenn das Transferfenster derzeit geschlossen ist, arbeiten die Verantwortlichen des Hamburger SV im Hintergrund mit Hochdruck an möglichen Verstärkungen für den Winter.

Lasso Coulibaly (21, vorne) konnte seine Fähigkeiten bereits in einem Testspiel, hier im Zweikampf mit Miro Muheim (25), gegen den HSV zeigen. © IMAGO / Michael Schwarz

Eine Position, auf der sich Chefscout Claus Costa (39) umschaut, ist die Flügelposition, die derzeit mächtig lahmt. Laut dem dänischen Online-Portal "bold.bk" soll der HSV an Mittelfeldspieler Lasso Coulibaly (21) interessiert sein. Der ivorische Mittelfeldspieler ist derzeit vom FC Nordsjaelland an Randers FC verliehen.

Dort konnte der 21-Jährige mit einem Tor und zwei Vorlagen in sieben Liga-Spielen ein wenig auf sich aufmerksam machen.

Die Konkurrenz für die Rothosen ist allerdings groß. So sollen auch der 1. FC Köln, Mainz 05 und Schalke 04 an Coulibaly interessiert sein. Aus dem Ausland haben der FC Basel und Union Saint-Gilloise ihren Hut in den Ring geworden.

Sein Marktwert wird laut "Transfermarkt.de" auf 700.000 Euro geschätzt, was sich der HSV durchaus leisten könnte. Inwiefern ein Transfer im Winter in Frage kommt, ist aufgrund der aktuellen Leihe jedoch fraglich.

Mit der möglichen Verpflichtung üben die Verantwortlichen allerdings auch Druck auf die flügellahmen Profis aus. Der Vertrag von Bakery Jatta (25) läuft im Sommer aus, aufgrund seiner Gehaltsforderungen ist eine Verlängerung durchaus fraglich.