HSV startet in die Vorbereitung: Das müsst Ihr zum Auftakt wissen

Hamburg - Es geht wieder los! Nach sechs Wochen Sommerpause und zweitägigen Leistungstests absolviert der HSV am Mittwoch (11 Uhr) die erste Trainingseinheit der neuen Saison. TAG24 gibt zum Auftakt einen Überblick über alles Wissenswerte.

Nicolai Remberg (24) kam für mehr als zwei Millionen Euro von Holstein Kiel zum HSV. © WITTERS

Wer ist neu beim HSV?

Bisher haben die Rothosen drei Neuzugänge präsentiert: Mittelfeldspieler Nicolai Remberg (25) kam für 2,4 Millionen Euro Ablöse von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel, Abwehrspieler Jordan Torunarigha (27) ablösefrei von KAA Gent und Torwart-Talent Fernando Dickes (17) von RB Leipzig.

Auf welchen Positionen besteht noch Nachholbedarf?

In der Offensive wollen die Rothosen an Tempo zulegen - das soll Rayan Philippe (24) sicherstellen. Die Verpflichtung des pfeilschnellen Angreifers von Eintracht Braunschweig ist so gut wie durch, wurde bisher aber nicht offiziell bestätigt.

Darüber hinaus suchen die Hamburger nach weiteren Verstärkungen. Vor allem im Abwehrzentrum, auf der Rechtsverteidigerposition und im zentralen Mittelfeld wollen sie noch etwas tun.