HSV will trotz Klassenerhalt gegen euphorisierte Freiburger nichts herschenken

Hamburg - Das wird ein Fest! Der Hamburger SV erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) im letzten Heimspiel der Saison den frisch gebackenen Europa-League-Finalisten SC Freiburg . Trainer Merlin Polzin (35) muss dabei überraschend auf einen Profi verzichten.

HSV-Trainer Merlin Polzin (35) will mit seinem Team das Maximale aus den letzten beiden Saisonspielen holen. © Florian Wiegand/dpa

Wie der 36-Jährige am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz erklärte, wird neben Alexander Rössling-Lelesit (19), bei dem sogar eine Operation im Raum steht, auch Robert Glatzel (32) ausfallen.

"Er hat die ganzen Tage mit einer Wadenzerrung zu tun gehabt, wir wollen da kein Risiko eingehen, dass da mehr draus wird", erklärte der HSV-Coach und bestätigte den Ausfall. Bei Miro Muheim (28) hingegen steht der Einsatz noch auf der Kippe. "Es wird eng", lautete das kurze Fazit.

Trotz des Erreichen des großen Zieles Klassenerhalt in der Vorwoche will der HSV gegen den Sportclub nichts abschenken. "Wir haben den Ansporn, beide Spiele zu gewinnen", machte Polzin deutlich. Schließlich sei es auch das erste Heimspiel nach dem Klassenerhalt.

Dafür werde er auch "eine Elf ins Rennen schicken, von der wir die größte Überzeugung haben, das Spiel zu gewinnen", wie er verriet. Entsprechend wird auch Luka Vuskovic (19) wieder mit von der Partie sein.