Frankfurt-Fans machen sich über HSV lustig: Aktion geht nach hinten los
Frankfurt - Das Lachen dürfte ihnen schnell vergangen sein: Beim Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem HSV machten sich einige SGE-Fans am Samstag über den Verein aus der Hansestadt lustig.
Zunächst spazierten die Anhänger mit einem an Stangen befestigten, selbst gebastelten Wal auf der Tribüne umher - offensichtlich eine Anspielung auf Buckelwal "Timmy", der Deutschland in den vergangenen Wochen in Atem gehalten hatte.
In Ergänzung dazu präsentierten die Eintracht-Fans hinter dem Tor zudem ein in den HSV-Farben gehaltenes Spruchband mit dem Slogan "WAHLHEIMAT 2. LIGA", wobei das "H" sich farblich vom Rest der Buchstaben abhob.
Die SGE-Anhänger wollten sich angesichts des "Timmy"-Dramas mit der Aktion offensichtlich über die siebenjährige Zweitklassigkeit der Hanseaten lustig machen - der Versuch ging letztlich aber ziemlich nach hinten los.
Der HSV triumphierte bei der Eintracht völlig verdient mit 2:1. Während sich die Rothosen somit nahezu sämtlicher Abstiegssorgen entledigten, verschärfte sich die Krise bei der Eintracht noch einmal gewaltig - und den Fans blieb das Lachen im Halse stecken.
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