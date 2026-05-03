Frankfurt-Fans machen sich über HSV lustig: Aktion geht nach hinten los

Frankfurt - Das Lachen dürfte ihnen schnell vergangen sein: Beim Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem HSV machten sich einige SGE-Fans am Samstag über den Verein aus der Hansestadt lustig.

Einige Fans von Eintracht Frankfurt machten sich beim Bundesliga-Spiel am Samstag über den Gegner HSV lustig. Die Aktion ging nach hinten los. © IMAGO / HMB-Media

Zunächst spazierten die Anhänger mit einem an Stangen befestigten, selbst gebastelten Wal auf der Tribüne umher - offensichtlich eine Anspielung auf Buckelwal "Timmy", der Deutschland in den vergangenen Wochen in Atem gehalten hatte.

In Ergänzung dazu präsentierten die Eintracht-Fans hinter dem Tor zudem ein in den HSV-Farben gehaltenes Spruchband mit dem Slogan "WAHLHEIMAT 2. LIGA", wobei das "H" sich farblich vom Rest der Buchstaben abhob.

Die SGE-Anhänger wollten sich angesichts des "Timmy"-Dramas mit der Aktion offensichtlich über die siebenjährige Zweitklassigkeit der Hanseaten lustig machen - der Versuch ging letztlich aber ziemlich nach hinten los.