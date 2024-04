HSV zu Gast bei Eintracht Braunschweig: Alle Infos zum Nordduell

Braunschweig - Keine leichte Aufgabe: Der HSV gastiert am heutigen Samstag (13 Uhr) bei Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen sind super drauf. TAG24 hat alle wichtigen Infos zum Nordduell zusammengefasst.

In der 2. Bundesliga konnten die Niedersachsen sogar noch nie einen Punkt gegen die Rothosen holen. Fünfmal standen sich die beiden Klubs gegenüber, fünfmal siegten die Hanseaten.

HSV-Coach Baumgart: "Wir werden eine sehr gute Leistung brauchen, denn die Eintracht hat sich unter 'Scherne' stark stabilisiert. Sie machen in Braunschweig aktuell sehr gute Arbeit, haben die beste Abwehr 2024 und stehen in der Rückrundentabelle vor uns."

Bei der Eintracht läuft es aktuell: Mit drei Siegen und einem Unentschieden in den vergangenen fünf Partien verschafften sich die Hausherren im Abstiegskampf zumindest ein bisschen Luft. Die einzige Pleite in diesem Zeitraum war gegen das derzeit bärenstarke Fortuna Düsseldorf .

HSV-Profi Immanuel Pherai (23, l.) erzielte im Hinspiel gegen seinen Ex-Klub Eintracht Braunschweig sein erstes Tor für die Hanseaten. © Axel Heimken/dpa

Player to watch



Für HSV-Profi Immanuel Pherai (23) wird es ein besonderes Spiel: Der Niederländer trug in der Saison 2022/23 das blau-gelbe Trikot. In 29 Pflichtspielen gelangen ihm damals starke 17 Scorer-Punkte (zehn Tore/sieben Vorlagen).

In seiner ersten Saison beim HSV kann der Mittelfeldakteur nicht an diese Leitungen anknüpfen. In bisher 28 Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore und fünf Assists - keine desolate, aber auch keine wirklich gute Bilanz.

So viele Zuschauer werden erwartet



Das Eintracht-Stadion ist ausverkauft. Dementsprechend werden 23.325 Zuschauer live dabei sein.

Der TAG24-Tipp



Der HSV ringt Braunschweig mit 2:1 nieder und hält die Minimalchance am Leben.