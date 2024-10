HSV zu Gast bei Fortuna Düsseldorf: Alle Infos zum Spitzenspiel

Der HSV will den Abstand zur Spitze mit einem Sieg am Sonntag bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf verkürzen. Verzichten muss er dabei auf ein Duo.

Von Robert Stoll

Düsseldorf - Bleibt der HSV dran? Die Rothosen treten am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf an. Will er den Anschluss halten, ist ein Dreier fast schon Pflicht. Alle wichtigen Infos zu der Partie hat TAG24 für Euch zusammengefasst.

Robert Glatzel wurde in der vergangenen Saison von Fortunas Jamil Siebert ausgeschaltet. © WITTERS Die voraussichtlichen Aufstellungen Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Lunddal Fridriksson, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - M. Zimmermann, Haag - Klaus, Johannesson, Rossmann - Kownacki Es fehlen: Pejcinovic (Meniskusverletzung), Siebert (Aufbautraining), Sobottka (Wadenverletzung) HSV HSV: Matheo Raab patzt und macht keine gute Figur, Noah Katterbach schon HSV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - S. Hefti, Elfadli, Meffert, Dompé - Karabec - Selke, Glatzel Es fehlen: Baldé (Infekt), Poreba (Infekt) Die Bilanz 62 Duelle lieferten sich der HSV und die Fortuna bislang. 28 davon gingen an die Hamburger, nur 17 an die Düsseldorfer. Der letzte Auswärtssieg der Rothosen liegt allerdings schon 15 Jahre zurück. Im DFB-Pokal feierte der HSV in der ersten Runde einen 7:4-Erfolg nach Elfmeterschießen. Der Schiedsrichter Referee der Partie ist Martin Pedersen (39) aus Stuttgart. Während sich die Ergebnisse bei seinen HSV-Einsätzen die Waage halten (ein Sieg, zwei Remis, eine Niederlage), ist der gelernte Immobilienkaufmann für die Düsseldorfer hingegen ein gutes Omen. Pfiff er, gewann die Fortuna sechs von zwölf Begegnungen und verlor nur deren zwei. Besonders pikant: In der vergangenen Saison leitete Petersen ebenfalls die Partie in Düsseldorf, die mit 2:0 an die Hausherren ging. Dabei stellte er Moritz Heyer per Ampelkarte vom Platz.

HSV-Trainer Steffen Baumgart ein Stück überrascht von Fortuna Düsseldorf