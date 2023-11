HSV zu Gast bei Holstein Kiel: Alle Infos zum Nord-Duell

Kiel - Nord-Duell an der Förde! Der Hamburger SV gastiert am heutigen Samstagnachmittag (13 Uhr) bei Holstein Kiel . Auf beiden Seiten kommt es dabei zum großen Wiedersehen. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch auf einen Blick.

Vergangene Saison gewann die Walter-Elf erstmals eine Begegnung gegen Holstein. Im Hinspiel in Kiel sahen die Hamburger nach Toren von Robert Glatzel (39.), Moritz Heyer (69.) und Ludovit Reis (85.) schon wie der sichere Sieger aus, doch ein Eigentor von Heyer (90.+2) und ein Tor von Fin Bartels (90.+3) machten es am Ende noch einmal spannend.

In den bisherigen zehn Zweitliga-Duellen gelang dem HSV allerdings nur ein Sieg, dreimal gingen sie als Verlierer vom Platz und sechsmal endete das Duell unentschieden.

45-mal trafen der HSV und die Störche bislang aufeinander, in 26 Partien davon behielten die Rothosen die Überhand. Kiel gewann, konnte nur zehn Erfolge verbuchen.

Kiel-Coach Marcel Rapp (44, l) und HSV-Trainer Tim Walter (48) kennen sich noch aus gemeinsamen Karlsruher Tagen. © Fotomontage: Axel Heimken/dpa, Daniel Bockwoldt/dpa

Die Form

Nachdem Kiel mit einem 3:1-Sieg bei Hansa Rostock noch gut aus der Länderspielpause gekommen war, blieben sie fortan ohne Erfolg. Zunächst setzte es eine 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg sowie eine unglückliche Pokal-Pleite nach Elfmeterschießen gegen den 1. FC Magdeburg, am vergangenen Spieltag holten die Störche beim 1:1 in Osnabrück zumindest mal wieder einen Zähler.

Der HSV ist hingegen seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Nach der Niederlage in Osnabrück (1:2) holten die Rothosen in der Liga zehn Punkte in fünf Spielen und zogen nach einem Zittersieg nach Elfmeterschießen bei Arminia Bielefeld ins Pokal-Achtelfinale ein.

Das sagen die Trainer



Holstein-Coach Marcel Rapp (44) über den HSV: "Wir freuen uns auf die Aufgabe, die spannend und schwer wird. Bei den Spielen, die wir in den letzten Jahren gegen den HSV bestritten haben, waren wir immer auf Augenhöhe. Auch beim letzten Heimspiel, das wir mit 2:3 verloren haben. Das ist bei den Jungs im Hinterkopf, dass sie gegen Hamburg immer gut ausgesehen haben. Und daran wollen wir anknüpfen."

HSV-Trainer Tim Walter (48) über die Störche: "In Kiel wird sehr akribisch gearbeitet, der Verein und die Mannschaft entwickeln sich weiter, zudem haben sie Kontinuität auf entscheidenden Positionen. Das zahlt sich aus, und so kann man dann auch oben mitspielen."