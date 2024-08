HSV zu Gast beim 1. FC Köln: Alle wichtigen Infos zum Auftaktkracher

Köln - Jetzt gilt's! Am heutigen Freitag (20.30 Uhr) eröffnet der Auftaktkracher zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV die neue Zweitliga-Saison. TAG24 hat alle wichtigen Infos zum Duell zusammengefasst.

108-mal standen sich der 1. FC Köln und der HSV bereits gegenüber. Die Bilanz spricht leicht für die Hanseaten. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Köln: Urbig - Thielmann, Hübers, Pauli, Paqarada - Martel, Ljubicic, Huseinbasic, Waldschmidt - Downs, Lemperle



Es fehlen: Kilian (Kreuzbandriss), Finkgräfe (Knieverletzung), Christensen (Kreuzbandriss), Kainz (Sprunggelenk), Uth (Trainingsrückstand)

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Meffert, Elfadli - Karabec, Reis, Dompé - Königsdörffer

Es fehlen: Raab (Lungenentzündung), Glatzel (Sehnenreizung), Zumberi (Knieverletzung), Vuskovic (Dopingsperre)

Die Bilanz und bisherigen Zweitliga-Duelle

Zum 109-mal stehen sich die beiden Traditionsklubs bereits gegenüber. Die Bilanz spricht leicht für die Hamburger, die 43-mal als Sieger vom Platz gingen. Der Effzeh triumphierte 37-mal, zudem gab es 28 Remis.

In der 2. Bundesliga gab es erst zwei Duelle: In der Saison 2018/19 gewannen die Hanseaten das Hinspiel mit 1:0, im Rückspiel in Köln gab es ein 1:1.