HSV zu Gast in Darmstadt: Alle wichtigen Infos zum Kräftemessen

Interessant: Auswärts in Darmstadt haben die Hamburger noch nicht ein einziges Mal verloren. In zehn Spielen holten sie sechs Siege und vier Remis.

SVD-Trainer Florian Kohfeldt (42, r.) ist mit Blick auf den Kader von HSV-Coach Merlin Polzin (34) regelrecht ins Schwärmen geraten. © Fotomontage: Uli Deck/dpa

Das sagen die Trainer

SVD-Trainer Florian Kohfeldt (42): "Der HSV hat absolute, individuelle Top-Qualität auf jeder Position. Im offensiven Eins-gegen-Eins haben sie mit Dompé und Sahiti die mit Abstand besten Flügelspieler der 2. Bundesliga – das ist sogar gehobenes Erstliga-Niveau. Für den HSV geht es in den letzten drei Spielen um sehr viel, dementsprechend erwarte ich vor allem zu Beginn eine energiegeladene Hamburger Mannschaft."

HSV-Coach Merlin Polzin (34): "Wir sind nicht damit zufrieden, wie wir in den letzten Spielen aufgetreten sind, aber wir wissen, was wir können, und wir haben Bock drauf, am Wochenende unser Spiel zu gewinnen. Wir haben keine Angst, etwas zu verlieren, denn es geht nur darum, am Ende der Saison etwas zu gewinnen."

Der TAG24-Tipp:

Der HSV stolpert weiter: In Darmstadt kommen die Rothosen nicht über ein 1:1 hinaus.