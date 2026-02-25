Im Alter von 91 Jahren: HSV-Meistertorwart gestorben

Hamburg - Der ehemalige HSV -Torwart Horst Schnoor ist tot. Wie der Hamburger SV mitteilte, starb das Mitglied seiner Meister-Mannschaft von 1960 im Alter von 91 Jahren.

Horst Schnoor (†91), Schlussmann der Meister-Mannschaft des Hamburger SV von 1960, ist tot. (Archivfoto) © IMAGO / Kicker/Metelmann

Der Fußball-Bundesligist würdigte Schnoor im Nachruf auf seiner Homepage als "einen der bedeutendsten Torhüter" seiner Vereinsgeschichte.

Der gebürtige Hamburger stand von 1952 bis 1967 im HSV-Tor und bestritt 507 Pflichtspiele. Neben der deutschen Meisterschaft gewann er zehnmal den Oberliga-Titel und holte 1963 den DFB-Pokal.

139-mal spielte er zu null - so oft wie kein anderer HSV-Schlussmann. 1963 war er auch beim ersten Bundesliga-Spiel des HSV dabei.