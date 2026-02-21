Die Regeln sind eindeutig: HSV-Tor hätte nicht zählen dürfen

Mainz - Gleicht sich im Fußball alles aus? Nach Abpfiff war beim HSV der Frust über die harte Mainzer Spielweise beim 1:1-Unentschieden im Kellerduell groß und nicht zu überhören. Doch die Hamburger hatten auch Glück. Denn das Tor zum Ausgleich hätte nicht zählen dürfen.

Der Freistoß passt. Fabio Vieira (Nummer 20) besorgt den Ausgleich für den HSV. Der Ball wird jedoch entscheidend abgefälscht und ist deshalb unhaltbar für den Mainzer Keeper Daniel Batz. © imago/Jan Huebner

"Ich habe lange nicht mehr gegen so eine Tretertruppe gespielt", stellt der Hamburger Miro Muheim (27) im Sky-Interview entrüstet fest. "Dass die Schiedsrichter da nicht eingreifen, find' ich Wahnsinn", machte der 27-Jährige seinem Unmut Luft.

Der Linksfuß spielte dabei unter anderem auf den nicht gegebenen Platzverweis für den Mainzer Dominik Kohr (32) an.

Auch der Mainzer Winterneuzugang Silas (27) hätte sich über Gelb-Rot in Durchgang eins nicht beschweren dürfen.

Zweimal entschied sich Robin Braun (30) gegen eine Gelb-Rote Karte.

Der Schiedsrichter winkte in Spielminute 64 jedoch auch durch, dass der HSV durch einen abgefälschten Freistoßtreffer von Fábio Vieira (25) ausgleichen konnte. Damit lag der Referee falsch. Im Moment der Ausführung stand HSV-Profi Nicolai Remberg gemeinsam mit sechs Mainzer Spielern in der Mauer, wo er nicht hingehörte.

Im Grundsatz gilt nämlich: Wenn drei oder mehr Verteidiger eine Mauer bilden, müssen angreifende Spieler mindestens einen Meter Abstand zur Mauer einhalten.