Sportdirektor Claus Costa beim HSV vorm Aufstieg? "Nicht meine Frage"

Hamburg/München - HSV -Sportdirektor Claus Costa (41) hat zurückhaltend auf Spekulationen über eine mögliche Beförderung zum Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten reagiert.

HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) hat sich zu den Spekulationen um einen Aufstieg zum Sportvorstand geäußert. © Marcus Brandt/dpa

Auf die entsprechende Frage in der Sport1-Sendung "Doppelpass" verwies der 41-Jährige auf den Aufsichtsrat als entscheidendes Gremium. "Es ist natürlich absolut nicht mein Kompetenzbereich und dementsprechend ist das nicht meine Frage", sagte er.

Seit der überraschenden Trennung von Stefan Kuntz (63) im Januar ist der Posten des Sportvorstandes nicht besetzt. Unter anderem waren prominente Namen wie der frühere DFB-Direktor Oliver Bierhoff (57) und Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl (46) gehandelt worden.

Bei der Neubesetzung lässt sich der Verein Zeit. Der Klub sei mit Costa und Finanzvorstand Eric Huwer (42) handlungsfähig, heißt es.

Costa betonte in der Sendung die "vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit dem derzeitigen Alleinvorstand Huwer. "Auch Eric ist länger als ich im Verein. Wir arbeiten tagtäglich sehr eng miteinander zusammen", sagte er.