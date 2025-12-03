Kann der HSV seinen Kiel-Fluch im DFB-Pokal beenden?

Hamburg - Nord-Duell im DFB-Pokal ! Der HSV trifft am Mittwochabend (20.45 Uhr) auf Zweitligist Holstein Kiel und will endlich seinen Heimfluch gegen die Störche beenden.

Vor zwei Jahren noch Konkurrenten, jetzt Mitspieler: Miro Muheim (27, vorne) und Nicolai Remberg (25). © WITTERS

In den vergangenen Jahren hatten sich die Wege der beiden Nord-Vereine vor allem in der zweiten Liga gekreuzt. An die Heimspiele erinnert man sich im Volkspark nur ungern zurück.

Von den sechs Duellen konnte kein einziges gewonnen werden. Kiel hingegen entführte zweimal die Punkte, viermal wurden die Zähler geteilt.

Wie gut, dass es im Pokal einen Sieger geben muss und auch wird. Trotz des Heimfluches geht der HSV als klarer Favorit in die Partie, denn die Störche tun sich nach ihrem Abstieg in die zweite Liga extrem schwer und stehen nach 14 Spieltagen nur auf Rang 13.

Nicolai Remberg (25), der im Sommer von der Förde zum HSV kam, warnte aber vor seinem Ex-Klub.

"Die Spiele, die ich von Kiel gesehen habe, waren gut. Es waren viele Partien dabei, in denen sie gut gekickt und viele Torchancen kreiert haben. Sie haben sich bisher noch nicht so belohnt", erklärte er. Der 25-Jährige geht davon aus, dass Kiel im Pokal ein anderes Gesicht zeigen wolle und mutig auftreten werde.

Letztlich dürfte es aber nur am HSV liegen, ob der Heimfluch ein Ende oder eine Fortsetzung findet.