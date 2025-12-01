HSV-Youngster begeistert mit irrem Solo - und wird trotzdem gerüffelt

Hamburg - Was für eine Szene! Youngster Alexander Rössing-Lelesiit (18) war beim 2:1-Heimsieg des HSV gegen den VfB Stuttgart maßgeblich am Führungstreffer durch Robert Glatzel (31) beteiligt.

HSV-Youngster Alexander Rössing-Lelesiit (18) ließ sich nach seinem Super-Solo gegen den VfB Stuttgart zu Recht von den Fans im Volkspark feiern. © WITTERS

In der 17. Minute bekam der junge Norweger im Mittelfeld die Kugel - und setzte zu einem überragenden Solo an! Mit etwas Glück ließ er gleich drei Gegenspieler ins Leere laufen, ehe er auch noch den perfekten Pass spielte, den sein Teamkollege mit dem Tor veredelte.

Dass der Norweger gegen die Schwaben in der Startelf stand, hatte zwar auch mit den Achillessehnenproblemen von Jean-Luc Dompé (30) zu tun. Rössing-Lelesiit zahlte das Vertrauen aber allein mit dieser Szene wieder zurück.

Das sah auch Coach Merlin Polzin (35) so: "Wenn man so eine Energieleistung zeigt, ist das Vertrauen in ihn auf jeden Fall gerechtfertigt gewesen", verdeutlichte der Übungsleiter - ehe er allerdings einen kleinen Rüffel für den jungen Offensivakteur hinterherschob.

Mit Blick auf das Foul, für das Rössing-Lelesiit in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte sah, unterstrich Polzin: "Wenn man schon Gelb hat, muss man nicht so reingehen." Der Norweger müsse weiter "hart arbeiten", schob der Trainer zudem hinterher.