Knaller? HSV soll an Verpflichtung von Davie Selke arbeiten

Bereits vor einigen Tagen war der Offensivakteur mit den Hanseaten in Verbindung gebracht worden. Der Zweitligist sucht nach einer Ergänzung zu Torschützenkönig Robert Glatzel (30), um den Aufstieg in die Bundesliga endlich zu schaffen.

Ob Selke für den HSV wirklich das fehlende Puzzlestück zum Aufstieg wäre, darf zumindest kritisch betrachtet werden. In den vergangenen Jahren war der Angreifer eher als Chancentod verschrien.

Seine Zahlen sind dabei allerdings nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird: In 238 Bundesliga-Spielen gelangen ihm 46 Tore und 20 Vorlagen. In der 2. Bundesliga sind es zehn Treffer und drei Assists in 30 Partien. Nicht überragend, aber auch nicht bodenlos.

Denkbar, dass der HSV beim Werben um Selke ausgerechnet Erzrivale Werder Bremen im Kopf hat. Der SVW stieg in der Saison 2021/22 vor allem wegen seines überragenden Sturm-Duos Marvin Ducksch (30) und Niclas Füllkrug (31) auf. Zusammen erzielten die beiden 39 Tore. Folgt nun das Duo Glatzel/Selke?