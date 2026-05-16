HSV knöpft Bayer zum Abschluss einen Punkt ab, Werkself verpasst Königsklasse
Leverkusen - Frust bei Bayer 04 Leverkusen, ein versöhnlicher Abschluss für den HSV: Die Rothosen haben die kleine Hoffnung der Werkself auf die Champions League am letzten Bundesliga-Spieltag durch ein 1:1-Unentschieden zunichtegemacht.
Die Ausgangslage für Bayer war klar: Ein eigener Sieg und Niederlagen vom VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim waren notwendig, um die Königsklasse noch zu erreichen - die erste dicke Chance des Spiels gehörte aber den Hanseaten.
In der 17. Minute klatschte ein Kopfball von Nicolas Capaldo, der es in den endgültigen WM-Kader Argentiniens schaffen will, an den Pfosten des Leverkusener Tores. Vorausgegangen war eine starke Flanke von Rayan Philippe.
Anschließend übernahm allerdings Bayer das Kommando - und kam zur Riesenchance vom Punkt: Nach Foul von Jordan Torunarigha an Patrik Schick trat der Gefoulte selbst an, scheiterte jedoch an Sander Tangvik, der überraschend für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes im Tor stand (26.).
Generell avancierte der Norweger im weiteren Verlauf zum Unterschiedsspieler. Immer wieder war er erstklassig zur Stelle, unter anderem bei einem satten Kopfball von Malik Tillman kurz vor der Pause (45.+3).
Bayer Leverkusen gegen den HSV: Tor von Jarell Quansah reicht nicht
Nach der Pause bot sich den Zuschauern in der ausverkauften BayArena dasselbe Bild: Die Werkself war klar spielbestimmend, betrieb aber Chancenwucher - und das sollte sich nach rund einer Stunde rächen.
Nachdem er wenige Minuten zuvor noch an Leverkusen-Keeper Mark Flekken gescheitert war, traf Edeltechniker Fábio Vieira in der 61. Minute unwiderstehlich mit seinem starken linken Fuß aus rund 20 Metern zur Führung - ein klasse Tor!
Spätestens jetzt sah wenig nach einer Champions-League-Quali für die Gastgeber aus, die zwangsläufig drei Punkte benötigten. Auch der Leverkusener Ausgleich durch Jarell Quansah änderte an diesem Ausgang nichts mehr (78.).
Die Hamburger wiederum verabschiedeten sich noch einmal mit einem Achtungserfolg aus der ersten Bundesliga-Saison seit vielen Jahren, in der sie schon vorzeitig den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem HSV
Bundesliga, 34. Spieltag
Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV 1:1 (0:0)
B04: Flekken - Quansah, Andrich (62. Ben Seghir), Tapsoba - Culbreath (62. Arthur), Aleix Garcia (84. Vazquez), Palacios, Grimaldo, Maza, M. Tillman (62. Hofmann) - Schick
HSV: Tangvik - Omari (77. Nandja), L. Vuskovic, Torunarigha (89. Mikelbrencis) - Capaldo, Remberg, Lokonga, Grönbaek - Fábio Vieira (77. Baldé) - Philippe (63. Muheim), Stange (77. Poulsen)
Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden, Schwarzwald)
Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Fábio Vieira (61.), 1:1 Quansah (78.)
Gelbe Karten: Arthur (3) / Torunarigha (4), Capaldo (10)
Besondere Vorkommnisse: Sander Tangvik pariert Elfmeter von Patrik Schick (26.)
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa