HSV knöpft Bayer zum Abschluss einen Punkt ab, Werkself verpasst Königsklasse

Leverkusen - Frust bei Bayer 04 Leverkusen , ein versöhnlicher Abschluss für den HSV : Die Rothosen haben die kleine Hoffnung der Werkself auf die Champions League am letzten Bundesliga-Spieltag durch ein 1:1-Unentschieden zunichtegemacht.

Der HSV knöpfte dem HSV am letzten Spieltag noch mal einen Punkt ab. Die Werkself verpasst die Champions League. © Federico Gambarini/dpa

Die Ausgangslage für Bayer war klar: Ein eigener Sieg und Niederlagen vom VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim waren notwendig, um die Königsklasse noch zu erreichen - die erste dicke Chance des Spiels gehörte aber den Hanseaten.

In der 17. Minute klatschte ein Kopfball von Nicolas Capaldo, der es in den endgültigen WM-Kader Argentiniens schaffen will, an den Pfosten des Leverkusener Tores. Vorausgegangen war eine starke Flanke von Rayan Philippe.

Anschließend übernahm allerdings Bayer das Kommando - und kam zur Riesenchance vom Punkt: Nach Foul von Jordan Torunarigha an Patrik Schick trat der Gefoulte selbst an, scheiterte jedoch an Sander Tangvik, der überraschend für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes im Tor stand (26.).

Generell avancierte der Norweger im weiteren Verlauf zum Unterschiedsspieler. Immer wieder war er erstklassig zur Stelle, unter anderem bei einem satten Kopfball von Malik Tillman kurz vor der Pause (45.+3).