HSV gelingt passender Saison-Abschluss: Vieira und Tangvik stechen heraus
Leverkusen - Ein Achtungserfolg zum Ende: Dem HSV ist mit dem 1:1 bei Champions-League-Anwärter Bayer 04 Leverkusen der passende Abschluss für eine unterm Strich starke Saison gelungen.
Zwar hatten die Rothosen auch das Glück auf ihrer Seite - die Werkself betrieb enormen Chancenwucher und hätte einen Sieg eigentlich verdient gehabt - den Punkt verdienten sich die Hanseaten ihrerseits aber durch eine kämpferisch sehr ansprechende Leistung.
Miro Muheim (28), der mit seiner Einwechslung ein wichtiges Signal in Richtung Schweizer Nationalmannschaft und WM sendete, bilanzierte nach Abpfiff: "Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften Chancen hatten. Wir hätten gerne gewonnen, aber es war trotzdem eine sehr gute Leistung gegen eine Champions-League-Mannschaft."
Einer der Hauptprotagonisten aufseiten der Hamburger war wieder einmal Fábio Vieira (25), der in seinem womöglich letzten Spiel für den HSV noch einmal traumhaft traf. "Ich hatte eine gute Saison, aber am wichtigsten war, dass der HSV sein Ziel erreicht hat. Dass ich ein Teil davon war, stimmt mich glücklich", bilanzierte der Portugiese.
Ebenfalls im Mittelpunkt stand Keeper Sander Tangvik (23). Der Norweger durfte für Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (33) ran. "Ich bin glücklich, dass ich heute mein Debüt geben konnte. Es war ein unglaubliches Spiel. Ich bin sehr glücklich", verdeutlichte der 23-Jährige.
HSV-Keeper Sander Tangvik wird von Mitspielern und Coach gefeiert
Nachdem er mehrere bärenstarke Paraden gezeigt hatte, wurde Tangvik dafür von Luka Vuskovic (19) mit einer kleinen Kopfnuss gefeiert. Auch von Nikolai Remberg (25) bekam der Schlussmann ein großes Lob: "Er war heute unglaublich - wie er als Ersatztorwart am letzten Spieltag so performt. Das war eine absolut tolle Leistung von ihm."
Coach Merlin Polzin (35) geriet regelrecht ins Schwärmen: "Ich freue mich sehr, dass Sander die Leistung, die er im Training zeigt, im Spiel bestätigen konnte. Es war eine super Leistung von ihm. Er hat ab dem ersten Training gezeigt, dass sich das Investment in ihn gelohnt hat."
Tangvik habe auch "ein riesiges Ausrufezeichen" mit Blick auf die WM gesetzt, ergänzte der Trainer. "Die norwegische Nationalmannschaft kann sich auf ihn verlassen, wenn sie ihn braucht. Er ist bereit, etwas weniger Urlaub zu machen", schmunzelte Polzin.
Der 35-Jährige zog abschließend ein glückliches Fazit: "Ich möchte das Spiel heute als Sinnbild dafür nehmen, welch unglaubliche Saison wir mit dem HSV erlebt haben. Nach dem Schlusspfiff habe ich mir bei der Mannschaft für eine ganz besondere Saison und ihr Vertrauen bedankt."
Titelfoto: WITTERS