HSV gelingt passender Saison-Abschluss: Vieira und Tangvik stechen heraus

Leverkusen - Ein Achtungserfolg zum Ende: Dem HSV ist mit dem 1:1 bei Champions-League-Anwärter Bayer 04 Leverkusen der passende Abschluss für eine unterm Strich starke Saison gelungen.

Nach dem Remis im letzten Saisonspiel feierten die HSV-Profis zusammen mit den mitgereisten Fans. © WITTERS

Zwar hatten die Rothosen auch das Glück auf ihrer Seite - die Werkself betrieb enormen Chancenwucher und hätte einen Sieg eigentlich verdient gehabt - den Punkt verdienten sich die Hanseaten ihrerseits aber durch eine kämpferisch sehr ansprechende Leistung.

Miro Muheim (28), der mit seiner Einwechslung ein wichtiges Signal in Richtung Schweizer Nationalmannschaft und WM sendete, bilanzierte nach Abpfiff: "Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften Chancen hatten. Wir hätten gerne gewonnen, aber es war trotzdem eine sehr gute Leistung gegen eine Champions-League-Mannschaft."

Einer der Hauptprotagonisten aufseiten der Hamburger war wieder einmal Fábio Vieira (25), der in seinem womöglich letzten Spiel für den HSV noch einmal traumhaft traf. "Ich hatte eine gute Saison, aber am wichtigsten war, dass der HSV sein Ziel erreicht hat. Dass ich ein Teil davon war, stimmt mich glücklich", bilanzierte der Portugiese.

Ebenfalls im Mittelpunkt stand Keeper Sander Tangvik (23). Der Norweger durfte für Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (33) ran. "Ich bin glücklich, dass ich heute mein Debüt geben konnte. Es war ein unglaubliches Spiel. Ich bin sehr glücklich", verdeutlichte der 23-Jährige.