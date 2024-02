Kommentar: Steffen Baumgart passt wie die Faust aufs Auge zum HSV

Daumen hoch: Steffen Baumgart (52) ist der neue Coach des HSV, den er selbst mal als seinen "Kindheitsverein" bezeichnet hat. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon seit seinem Abschied vom 1. FC Köln Mitte Dezember geisterte der Name des 52-Jährigen durch den Volkspark - aus gutem Grund: Der gebürtige Rostocker passt wie die Faust aufs Auge zu den Rothosen.

Zuallererst bringt Baumgart extrem viel fußballerischen Sachverstand mit, was er nicht nur beim Effzeh, sondern vor allem auch bei seiner vorherigen Station, dem SC Paderborn 07, unter Beweis stellte.

Mit den Ostwestfalen gelang dem Trainer zwischen 2017 und 2019 der direkte und völlig unerwartete Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. Wenn also jemand weiß, wie Aufstieg funktioniert, dann Baumgart - und um nichts anderes geht es beim HSV.

Dazu kommt, dass der Ex-Profi für offensiven Ballbesitzfußball steht, der bei den Hamburgern spätestens seit Tim Walter (48) ebenfalls auf der Tagesordnung steht und von den Zuschauern im Volksparkstadion mittlerweile auch erwartet wird.

Darüber hinaus ist Baumgart selbst seit Ewigkeiten bekennender HSV-Fan, machte daraus in der Vergangenheit nie einen Hehl. So bezeichnete er den Rautenklub sogar mal als seinen "Kindheitsverein" - an Leidenschaft wird es ihm also keinesfalls mangeln.