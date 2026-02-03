Kontingent war ausgelastet! Darum zog der HSV bei Omari so früh die Klausel

Hamburg - Sie waren zum Handeln gezwungen! Der Hamburger SV hat die Kaufoption bei Warmed Omari (25) gezogen, nur so konnten sie am Deadline Day noch einen weiteren Spieler ausleihen.

Der HSV hat die Kaufoption bei Warmed Omari (25, hinten) gezogen. © WITTERS

Omari war im Sommer von Stade Rennes ausgeliehen worden und zeigte sich sofort als Verstärkung. Ein Außenbandriss setzte ihn allerdings monatelang außer Gefecht. Erst gegen die Bayern am vergangenen Samstag feierte er sein Comeback.

"Wir freuen uns, dass Warmed wieder fit ist. Er hat in den Einsätzen vor seiner Verletzungspause unter Beweis gestellt, welche Qualitäten er mitbringt", erklärte Finanzvorstand Eric Huwer (42). "Wir freuen uns sehr, dass wir die feste Verpflichtung vorzeitig realisieren konnten."

Neben den sportlichen Gründen musste der HSV am Ende aber noch aus einem anderen Grund die Kaufoption so früh ziehen.

Denn nach der erfolgreichen Leihe von Albert Grønbaek (24) hatte der Verein die zulässige Anzahl von sechs internationalen Leihspielern erreicht. Neben dem Dänen und Omari sind auch Luka Vuskovic (18, Tottenham), Giorgi Gocholeishvili (24, Donezk), Fabio Vieira (25, Arsenal) und Damion Downs (21, Southampton) ausgeliehen.