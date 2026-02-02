Fix! HSV holt torgefährlichen Flügelspieler aus Basel, Talent geht in die Heimat

Hamburg - Das hatte sich abgezeichnet: Der HSV hat kurz vor dem Ende der Transferperiode Flügelspieler Philip Otele (26) vom FC Basel ausgeliehen. Der Nigerianer unterschrieb bis Saisonende und trägt künftig die Rückennummer 27.

Flügelspieler Philip Otele (26) wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Basel zum HSV. © WITTERS

Otele war vor seiner Zeit in der Schweiz bereits in Litauen, Rumänien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Einsatz. Für Basel absolvierte er 53 Pflichtspiele (18 Treffer und acht Vorlagen).

"Philip ist ein Flügelspieler, wie er im Buche steht. Er bringt ein hohes Maß an Spielwitz und Torgefahr mit. Dabei agiert er mit dem Ball sehr mutig und sucht mit seinen Dribblings oft den direkten Weg zum Tor. Darüber hinaus ist Philip im Spielrhythmus und steht voll im Saft", unterstrich Sportdirektor Claus Costa (41).



Der 26-Jährige selbst zeigte sich voller Vorfreude: "Es ist ein stolzer Moment für mich. Ich musste nicht wirklich überzeugt werden, weil der HSV und das Volksparkstadion gewaltig sind. Die Unterstützung der Fans ist enorm. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!"

