Fix! HSV holt torgefährlichen Flügelspieler aus Basel, Talent geht in die Heimat
Hamburg - Das hatte sich abgezeichnet: Der HSV hat kurz vor dem Ende der Transferperiode Flügelspieler Philip Otele (26) vom FC Basel ausgeliehen. Der Nigerianer unterschrieb bis Saisonende und trägt künftig die Rückennummer 27.
Otele war vor seiner Zeit in der Schweiz bereits in Litauen, Rumänien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Einsatz. Für Basel absolvierte er 53 Pflichtspiele (18 Treffer und acht Vorlagen).
"Philip ist ein Flügelspieler, wie er im Buche steht. Er bringt ein hohes Maß an Spielwitz und Torgefahr mit. Dabei agiert er mit dem Ball sehr mutig und sucht mit seinen Dribblings oft den direkten Weg zum Tor. Darüber hinaus ist Philip im Spielrhythmus und steht voll im Saft", unterstrich Sportdirektor Claus Costa (41).
Der 26-Jährige selbst zeigte sich voller Vorfreude: "Es ist ein stolzer Moment für mich. Ich musste nicht wirklich überzeugt werden, weil der HSV und das Volksparkstadion gewaltig sind. Die Unterstützung der Fans ist enorm. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!"
HSV leiht Aboubaka Soumahoro bis Saisonende an Saint-Etienne aus
Auch auf der Abgangsseite tut sich noch etwas: Die Rothosen lassen Abwehrtalent Aboubaka Soumahoro (20) vorübergehend ziehen. Der Verteidiger geht auf Leihbasis bis zum Saisonende zum französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne.
In seiner Heimat soll der Linksfuß mehr Spielpraxis sammeln, als es zuletzt in Hamburg der Fall war. Soumahoro war vor ziemlich genau einem Jahr zum HSV gewechselt, bestritt seitdem aber nur fünf Pflichtspiele für die Rothosen.
"Die Aussichten auf Spielpraxis sind in Saint-Etienne höher als aktuell bei uns, und diese ist für seine weitere Entwicklung elementar. Wir werden Abous Weg weiter fest im Blick haben und wünschen ihm für die Zeit in Frankreich nur das Beste", erklärte Costa.
In Saint-Etienne dürfte der 20-Jährige vor allem darauf hoffen, verletzungsfrei zu bleiben - das war ihm in Hamburg alles andere als vergönnt gewesen.
Erstmeldung: 18.58 Uhr. Aktualisiert: 20.04 Uhr
