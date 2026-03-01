HSV-Serie reißt! RB Leipzig nimmt die "Festung Volkspark" ein
Hamburg - Sieben Heimspiele in Folge hatte der HSV nicht verloren, dabei absolute Top-Klubs der Bundesliga ins Straucheln gebracht. RB Leipzig konnte die "Festung Volkspark" zum Abschluss des 24. Spieltags jedoch einnehmen und mit 2:1 triumphieren.
Zu Beginn standen allerdings erst einmal die Heimfans im Vordergrund: Aus Protest gegen die späte Anstoßzeit am Sonntagabend warfen sie nach wenigen Sekunden zahlreiche Tennisbälle auf den Platz, die das Spiel direkt für einen Moment unterbrachen.
Als wieder gespielt werden konnte, kamen die Gastgeber besser in die Partie. Auch der erste richtig gefährliche Abschluss gehörte der Polzin-Elf: Damion Downs scheiterte mit einem satten Schuss an RB-Keeper Maarten Vandevoordt (11.).
Von den Gästen kam zunächst äußerst wenig, sodass die Hamburger verdient in Führung gingen. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Castello Lukeba konterten sie im eigenen Stadion blitzsauber. Am Ende tunnelte Fábio Vieira Schlussmann Vandevoordt zum 1:0 (22.).
Die Sachsen antworteten jedoch im Stile einer Spitzenmannschaft: Mit der ersten richtigen Chance kamen sie zum Ausgleich. Romulo überwand HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes nach einer Unordnung in der Defensive traumhaft mit der Hacke - plötzlich stand es 1:1 (36.).
HSV gegen RB Leipzig: Diomande trifft, Heuer Fernandes pariert Elfmeter
Und es sollte noch dicker kommen für die Hanseaten: Im zweiten Abschnitt waren keine fünf Minuten gespielt, als RB erneut jubelte: Nach einem Fehlpass von Fábio Vieira setzte sich Yan Diomande mit etwas Glück gegen mehrere Gegenspieler durch und auch Heuer Fernandes konnte den Einschlag nicht verhindern - 1:2 (50.).
In der 62. Minute sah schließlich alles nach einem vermeintlichen Leipziger Auswärtssieg aus: Nicolai Remberg bekam die Kugel im eigenen Strafraum an die Hand und Schiri Bastian Dankert zeigte auf den Punkt. Doch: Heuer Fernandes war zur Stelle und parierte den Elfmeter von Romulo - der Volkspark kochte!
Das Spiel auf den Kopf stellen sollte das aber nicht: Die Rasenballer waren in Hälfte zwei klar die bessere Mannschaft und vergaben mehrere dicke Möglichkeiten auf die Vorentscheidung. So blieb eine kleine Resthoffnung im wieder mal ausverkauften Volkspark vorhanden.
In den Schlussminuten versuchte der Aufsteiger auch noch einmal alles, es fehlte ihm jedoch an Durchschlagskraft. So machte der Treffer von Diomande schließlich den Unterschied und Leipzig durfte jubeln.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und RB Leipzig
Bundesliga, 24. Spieltag
Hamburger SV - RB Leipzig 1:2 (1:1)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Capaldo (20. Omari), L. Vuskovic, Torunarigha - Mikelbrencis, Fábio Vieira (87. Philippe), Remberg, Muheim - Königsdörffer (67. Sambi Lokonga), Downs (67. Poulsen), Otele (67. Dompé)
Aufstellung RB: Vandevoordt - R. Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Gruda (72. Banzuzi), Baumgartner - Diomande (90.+1 Henrichs), Romulo (90.+5 Harder), Nusa (72. Gomis)
Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)
Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Fábio Vieira (22.), 1:1 Romulo (36.), 1:2 Diomande (50.)
Gelbe Karten: Muheim (5), Otele (1), Poulsen (4) / Orban (3), Romulo (2)
Besondere Vorkommnisse: Daniel Heuer Fernandes pariert Elfmeter von Romulo (62.)
Titelfoto: Gregor Fischer/dpa