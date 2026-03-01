HSV-Serie reißt! RB Leipzig nimmt die "Festung Volkspark" ein

Hamburg - Sieben Heimspiele in Folge hatte der HSV nicht verloren, dabei absolute Top-Klubs der Bundesliga ins Straucheln gebracht. RB Leipzig konnte die "Festung Volkspark" zum Abschluss des 24. Spieltags jedoch einnehmen und mit 2:1 triumphieren.

Mit vereinten Kräften versuchen Hamburgs Miro Muheim (l.) und Philip Otele (r.) Leipzigs Yan Diomande vom Ball zu trennen. © Gregor Fischer/dpa

Zu Beginn standen allerdings erst einmal die Heimfans im Vordergrund: Aus Protest gegen die späte Anstoßzeit am Sonntagabend warfen sie nach wenigen Sekunden zahlreiche Tennisbälle auf den Platz, die das Spiel direkt für einen Moment unterbrachen.

Als wieder gespielt werden konnte, kamen die Gastgeber besser in die Partie. Auch der erste richtig gefährliche Abschluss gehörte der Polzin-Elf: Damion Downs scheiterte mit einem satten Schuss an RB-Keeper Maarten Vandevoordt (11.).

Von den Gästen kam zunächst äußerst wenig, sodass die Hamburger verdient in Führung gingen. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Castello Lukeba konterten sie im eigenen Stadion blitzsauber. Am Ende tunnelte Fábio Vieira Schlussmann Vandevoordt zum 1:0 (22.).

Die Sachsen antworteten jedoch im Stile einer Spitzenmannschaft: Mit der ersten richtigen Chance kamen sie zum Ausgleich. Romulo überwand HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes nach einer Unordnung in der Defensive traumhaft mit der Hacke - plötzlich stand es 1:1 (36.).