Deutliche HSV-Worte nach Pleite gegen RB Leipzig: "Fühlt sich beschissen an"

Hamburg - "Das fühlt sich beschissen an" - mit diesen deutlichen Worten dürfte Coach Merlin Polzin (35) jedem Rothosen-Fan auf der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage des HSV gegen RB Leipzig aus der Seele gesprochen haben.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Leipzig alles andere als zufrieden. © IMAGO/Oliver Ruhnke

Fast noch mehr als die erste Pleite der Rückrunde schmerzte den Aufstiegstrainer die gezeigte Leistung seiner Mannschaft. "Das war kein gutes Spiel von uns. Wir müssen an unser Limit kommen, um Spiele zu gewinnen. Wenn du weit weg bist, wird es auf keinen Fall reichen", verdeutlichte der 35-Jährige.

Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als dass die Hanseaten die nächste Party im heimischen Volkspark würden feiern können - eine starke Anfangsphase krönte Fábio Vieira (25) mit dem Führungstreffer in der 22. Minute.

"Wir sind ganz gut reingekommen und verdient in Führung gegangen. Das war ein sehr schöner Angriff mit einem super Assist und einem super Abschluss", lobte Polzin - direkt nach diesen Worten verfinsterte sich jedoch seine Miene.

"Wir haben es danach nicht geschafft, die Klarheit gegen den Ball zu behalten und sind passiver geworden", analysierte er. Folgerichtig kam RB noch vor der Pause zum Ausgleich und ließ kurz nach Wiederbeginn den nächsten Treffer folgen.