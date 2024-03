Muss Jonas Boldt beim HSV gehen? Bosse suchen angeblich schon Nachfolger

Im Heimspiel am Sonntag gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden sind Baumgart und die Profis gefordert. Gelingt erneut kein Sieg, dürfte die Stimmung weiter kippen.

Nach der Niederlage in Düsseldorf forderten bereits viele Anhänger in den sozialen Netzwerken die Rückkehr von Walter und das Aus von Boldt. Der 42-Jährige hat den Verein trotz sechs Jahre zweiter Liga wirtschaftlich in ruhigere Fahrwasser lenken können und für Ruhe gesorgt, doch das große Ziel, die Rückkehr in die erste Liga, wurde noch immer nicht geschafft.

Sollte es zur Trennung von Boldt kommen, so werden laut Bericht wohl auch weitere Führungskräfte gehen. Dazu zählen in erster Linie Sportdirektor Claus Costa (39) und Nachwuchs-Chef Horst Hrubesch (72), der mehrfach betonte, nur unter Boldt weiter für den HSV arbeiten zu wollen.