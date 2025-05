Einbruch bei deutschem Fußballstar, während er den Aufstieg feiert!

Während HSV-Star Davie Selke (30) zusammen mit seiner Familie den Aufstieg feierte, stiegen Einbrecher in seine Hamburger Wohnung ein. © Fotomontage: Instagram/evelynselke

Evelyn (31), die Ehefrau des Stürmers, berichtete am Montag auf Instagram von dem unerwünschten Besuch in der gemeinsamen Hamburger Wohnung der Familie. "So was Asoziales habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, glaube ich", wetterte die Influencerin.

Sie habe Davie noch in der Nacht anrufen müssen, damit er von der Aufstiegsparty nach Hause komme. "Und das nach einem so schönen Tag. Das war nicht sehr schön. Ich habe mir auf jeden Fall erhofft, dass der Abend anders endet", verdeutlichte sie.

Sie finde es "krass", dass es solche Menschen auf der Welt gebe. "Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich das hier angucken. Also fühlt euch gerne angesprochen. Gott sieht alles! Wir müssen nicht richten, Gott macht das", betonte die gläubige 31-Jährige.

Die Polizei ermittle aber natürlich. "Die sind auf einem guten Weg, die Verantwortlichen zu finden. Und dann kommt ihr dahin, wo ihr hingehört!", unterstrich die Mutter einer knapp dreijährigen Tochter.