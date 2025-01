Nach Katterbach-Schock: So plant der HSV

Wer letztlich auf der rechten Seite zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. Defensiv liefern sich Silvan Hefti (27) und William Mikelbrencis (20) ein enges Rennen, offensiv dürfte vieles für einen Einsatz von Emir Sahiti (26) sprechen, der sich in der kurzen Winter-Vorbereitung in den Vordergrund spielte.

Dennoch könnte es sein, dass der HSV auf dem Transfermarkt aktiv wird. "Wir haben den Markt permanent im Blick. Wir gucken, was uns hilft, alles Weitere schauen wir uns in Ruhe an", erklärte Polzin. Gut Ding will eben Weile haben.