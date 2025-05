"Nie mehr zweite Liga": HSV feiert Aufstiegsparty mit knapp 100.000 Fans

Hamburg - Der Hamburger SV hat es nach sieben Jahren 2. Liga zurück ins deutsche Oberhaus geschafft. Und auch wenn es keine Schale gab, feierten am Montag knapp 100.000 Fans die lang ersehnte Rückkehr. TAG24 war vor Ort.

Zukünftig will der 59-Jährige auch nicht nur für die Männer ins Volksparkstadion fahren, auch die Frauen will er kommende Saison unterstützen, schließlich sei das Team "ein Aushängeschild für die Stadt".

Auch im Gespräch am Presseteppich zeigte sich der Bürgermeister sehr stolz, nicht nur das Stadtderby gegen den FC St. Pauli wieder miterleben zu können, sondern auch, dass Hamburg ab sofort als einzige Stadt Deutschlands mit drei Teams aus zwei Vereinen in Liga eins vertreten ist.

Doch nicht nur die Polzin-Elf hatte an diesem für Hamburg, sportlich betrachtet, so besonderen Montag Grund zu feiern. Auch die Frauenmannschaft des Traditionsvereins hat den Aufstieg ins Oberhaus geschafft - und das nach nur zwei Jahren 2. Liga.

"Der Dino ist zurück. [...] Wer die Raute im Herzen hat, hat Hamburg im Herzen", leitete Tschentscher seine Rede ein und erhielt schon dafür tosenden Applaus. "Sieben Jahre haben die Fans mitgefiebert, Enttäuschungen erlebt und trotzdem die Treue gehalten", fasste er die zurückliegenden Saisons der Herren zusammen und gedachte mit einem emotionalen Teil seiner Rede dem "König des HSV-Fußball" und Ehrenbürger der Hansestadt, Uwe Seeler (†85). "Heute wäre er stolz auf seinen HSV. Auf die Mannschaft und auf die Fans", so der SPD -Politiker.

Bevor die Mannschaft samt Aufstiegstrainer Merlin Polzin (34) den Balkon des Hamburger Rathauses betrat, um gemeinsam mit knapp 100.000 Rothosen-Fans nicht nur "Mein Hamburg lieb' ich sehr", so laut zu singen, dass es sicherlich auch Anhänger in Pinneberg noch hören konnten, verkündete Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (59, SPD ) im Namen des Senats die offizielle Ehrung in den Gemäuern des Prunkbaus der Innenstadt.

Neben beider Mannschaften im Mittelpunkt der Feierlichkeiten: Aufstiegstrainer Merlin Polzin (34, M.). © Marcus Brandt/dpa

Feierwütig zeigten sich die Spielerinnen und Spieler nach dem offiziellen Part bereits, als sie noch im Rathaus zum ersten Mal einen Blick aus dem Fenster auf den mit rund 40.000 Fans gefüllten Rathausmarkt werfen konnten.

Auch Verteidiger Sebastian Schonlau (30) konnte seinen Augen kaum glauben und fasste die für ihn schon fast surreale Situation zusammen: "Grandioser Tag, von vorne bis hinten. Toppt alles, was man sich vorstellen kann."

Auch Defensiv-Kollege Miro Muheim (27) reihte sich ein und konnte sein Glück kaum fassen: "Unglaubliches Gefühl. Zeigt einfach, dass dieser Verein in die 1. Liga gehört."

Dass Hamburg endlich wieder zurück ist, freute auch Jonas Meffert (30), der es besonders den Fans gönnte, die sich teilweise bereits vormittags in der Innenstadt einfanden, um in der ersten Reihe lauthals mitzusingen, wenn die von ihnen gefeierten Kicker Arm in Arm auf dem Balkon sprangen und sangen: "Nie mehr zweite Liga" oder "Es gibt nur einen Merlin Polzin."

Denn neben dem Team rückte auch der Trainer in den Fokus der Dankbarkeit aller Rothosen-Anhänger. Als Ur-Hamburger zusätzlich ein sehr emotionaler Moment, wie der Coach am Mikrofon zugab. "Berührt mich zutiefst im Herzen. Ganz, ganz besonderer Tag für uns alle."

Und dieser Tag ist noch lange nicht vorbei. Bis 21 Uhr bebte der Party-Bus samt Herren und Frauen-Mannschaft noch durch die Innenstadt. Auch danach wird die Feiermeute sicherlich noch weiter ziehen und die Nacht zum Tag machen.



Wer in Sachen Party die Nase vorne hat, wollte der Coach nicht direkt verraten. Das ein oder andere Glas zu viel, sei am heutigen Montag aber jedem gegönnt, so viel ist sicher.