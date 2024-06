Nur Notlösung? HSV-Trainer Baumgart war für Ex-Vorstand Boldt nicht erste Wahl

Neben Svensson stand noch ein Name auf der Liste, der es mittlerweile zum HSV geschafft hat, allerdings in anderer Funktion: Stefan Kuntz (62). Boldt wollte den ehemaligen U21-Nationaltrainer bis zum Saisonende installieren, doch der lehnte ab.

Stefan Kuntz (62) sollte eigentlich als Trainer kommen, jetzt ist er Sport-Vorstand. © Marcel von Fehrn/Eibner-Pressefoto/dpa

Weil der Druck im Volkspark aber direkt nach dem 2:2 bei Hansa Rostock gestiegen war, musste der 42-Jährige handeln. Neben einem weiteren Kandidaten tauschte sich Boldt intensiv mit Baumgart aus und verpflichtete ihn schließlich mangels Alternativen.

Das Ende ist bekannt. Der HSV rutschte unter seinem jetzigen Coach vom dritten auf den vierten Platz ab und geht somit in eine siebte Zweitliga-Saison. Boldt musste gehen, für ihn kam Kuntz - aber eben nicht als Trainer, sondern als neuer Sport-Vorstand.

Und der machte direkt bei seiner Antrittsrede klar, dass er das Ziel Aufstieg gemeinsam mit Baumgart angehen werde. "Er hat noch keine Chance gehabt, eine Vorbereitung zu machen und seine Vorstellungen zu Transfers zu äußern", hatte Kuntz bei seiner Vorstellung erklärt. "Ich empfand es auch nicht als HSV-like, den Trainer infrage zu stellen."

So gehen die Rothosen also gemeinsam mit Kuntz und Baumgart in die nächste Saison, die am 29. und 30. Juni mit dem Leistungstest beginnt.