Polzin stellt sich Kinderfragen: Diese Superkräfte wünscht sich der HSV-Trainer für Hoffenheim-Partie

Hamburg - Besondere Pressekonferenz vor der Heimpartie des Hamburger SV gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky): Cheftrainer Merlin Polzin (35) musste sich spannenden Kinder-Fragen stellen.

Doch auch Langers Idee stimmte der Hamburger zu. Der Pressesprecher wünsche sich, dass man die gesamte Energie der Ränge im Volksparkstadion in die Spieler auf dem Platz transferieren könnte. "Dass sie das dann umsetzen können und dann deutlich besser sind als Hoffenheim", führte er weiter aus.

"Einen Knopf, den man drückt und unsere Spieler sind noch schneller", überlegte er. "Dass du so drückst - einer ist im Laufduell - und dann wird er noch deutlich schneller", ergänzte Polzin grinsend.

Polzin und Pressesprecher Philipp Langer hatten nach kurzem Überlegen gleich zwei Ideen. Der Cheftrainer bezog sich mit seiner Antwort auch auf die unmittelbar anstehende Begegnung mit dem Tabellenfünften.

Darunter einer sehr kreativen Frage. Ein Junge wollte von dem 35-Jährigen wissen, welche Superkräfte er sich für die letzten Spiele seiner Mannschaft wünschen würde.

Im Hinspiel in Hoffenheim geriet der Hamburger SV unter die Räder. Die TSG gewann mit 4:1 gegen den Aufsteiger. © Uwe Anspach/dpa

Polzin ist überzeugt, dass die Kraft des Stadions auch ohne Superkräfte schon großen Einfluss auf die Leistung und besonders das Ergebnis hat, das habe man in der Vergangenheit schließlich beobachten können.

"Die Fans können auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Spieler ein besseres Gefühl auf dem Platz haben. [...] Die Unterstützung der Fans macht ganz viel aus. Wenn ich mir vergangene Heimspiele anschaue, haben uns die Fans schon den ein oder anderen Punkt gebracht."

Um auch ohne Zauberei gegen Hoffenheim zu bestehen, habe man sich nach der bitteren Nord-Derby-Pleite gegen Werder Bremen besonders intensiv vorbereitet.

"Der HSV hat Power. Wir sind voller Euphorie auf das kommende Spiel", so Polzin. Mit Hoffenheim warte schließlich ein Gegner, der aktuell nicht nur tabellarisch um Europa mitspiele, sondern auch eine Mannschaft, die mit "mit variablem, anspruchsvollen Fußball" überzeugt.

Im Hinspiel in Hoffenheim war man 4:1 unter die Räder gekommen. Mit einer deutlich besseren Boxbesetzung und einer Verteidigung "auf höchstem Level" soll die Niederlage diesmal dringlichst verhindert werden. "Wir brauchen kompakte, enge Abstände zwischen letzter und vorderer Linie und dann noch Mut im Spiel mit dem Ball. Wenn man das nicht hinkriegt, wird es schwierig gegen Hoffenheim", betonte Polzin.

Wie immer scheint der HSV auch in dieser Partie die "riskante Verteidigung" des Gegners nutzen und durch Konter punkten zu wollen.