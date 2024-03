Premier-League-Star bekommt HSV-Trikot überreicht und flippt aus

Son kam 2008 im Alter von 16 Jahren nach Hamburg und schaffte nach zwei starken Jahren im Nachwuchs den Durchbruch bei den Profis. Insgesamt stand er in 78 Partien für die Rothosen auf dem Rasen und erzielte dabei 20 Treffer.

Wie in einem Video auf X, ehemals Twitter, zu sehen ist, sitzt der mittlerweile 31-jährige Südkoreaner in einer Umkleidekabine und bekommt einen Karton überreicht.

Der mittlerweile 31-jährige Angreifer hat sich bei den Spurs zu einem absoluten Star entwickelt. © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Durch seine starken Leistungen - in seiner letzten HSV-Saison erzielte er zwölf Tore in 33 Spielen - zog es 2013 Son weiter zu Bayer 04 Leverkusen, die damals 12,5 Millionen Euro in den Volkspark überwiesen.

Bei der Werkself konnte der Offensivspieler an seine starken Leistungen anknüpfen, knipste in zwei Jahren unter dem Bayer-Kreuz 29-mal und konnte in der Champions League auf sich aufmerksam machen.

Für eine Ablöse von 30 Millionen Euro ging es 2015 für den Südkoreaner weiter nach London zu Tottenham Hotspur, wo er bis heute spielt. Bei den Spurs ist Son zu einem absoluten Star der Premier League gereift und wurde in der Spielzeit 2021/22 mit 23 Buden Torschützenkönig. Zudem wurde er mittlerweile siebenmal zu Südkoreas Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Beim HSV wird man stolz auf die Entwicklung des einstigen Youngsters sein, der sicher noch einige Jahre in der besten Liga der Welt vor sich haben wird.