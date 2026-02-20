Schwarzes Schaf der Liga wird seinem Ruf gerecht: Warum fliegt er nicht?

Mainz - I n einem munteren Abstiegsduell haben sich Mainz 05 und der HSV mit 1:1 getrennt. Für viel Diskussionsstoff sorgte jedoch ein nicht gegebener Platzverweis für das Schwarze Schaf der Bundesliga .

Dominik Kohr (2.v.r.) hat die meisten Platzverweise der Bundesliga und hätte auch gegen Hamburg die Gelb-Rote-Karte sehen müssen. © IMAGO / Beautiful Sports International

Nadiem Amiri (42.) brachte die Mainzer per Volley-Direktabnahme in Führung. Durch einen abgefälschten Freistoß besorgte Fabio Viera den Hamburger Ausgleich (64.).

Zum Zeitpunkt des Ausgleichs hätten die Rothosen eigentlich in Überzahl spielen müssen. Der Mainzer Dominik Kohr, bekannt als überharter Zweikämpfer, hielt bei einem Befreiungsschlag des HSV-Akteurs Miro Muheim drüber, traf seinen Gegenspieler klar und hätte Gelb sehen müssen.

Für ihn wäre es bereits die 2. Verwarnung - Gelb-Rot also die logische Folge - gewesen, da Kohr in Halbzeit eins bereits Nicolai Remberg gelbwürdig gefoult hatte.

Doch bei seinem harten Einsteigen gegen Muheim blieb die Schiri-Pfeife stumm. Robin Braun verzichtete auf den zweiten gelben Karton.