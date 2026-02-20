Schwarzes Schaf der Liga wird seinem Ruf gerecht: Warum fliegt er nicht?
Mainz - In einem munteren Abstiegsduell haben sich Mainz 05 und der HSV mit 1:1 getrennt. Für viel Diskussionsstoff sorgte jedoch ein nicht gegebener Platzverweis für das Schwarze Schaf der Bundesliga.
Nadiem Amiri (42.) brachte die Mainzer per Volley-Direktabnahme in Führung. Durch einen abgefälschten Freistoß besorgte Fabio Viera den Hamburger Ausgleich (64.).
Zum Zeitpunkt des Ausgleichs hätten die Rothosen eigentlich in Überzahl spielen müssen. Der Mainzer Dominik Kohr, bekannt als überharter Zweikämpfer, hielt bei einem Befreiungsschlag des HSV-Akteurs Miro Muheim drüber, traf seinen Gegenspieler klar und hätte Gelb sehen müssen.
Für ihn wäre es bereits die 2. Verwarnung - Gelb-Rot also die logische Folge - gewesen, da Kohr in Halbzeit eins bereits Nicolai Remberg gelbwürdig gefoult hatte.
Doch bei seinem harten Einsteigen gegen Muheim blieb die Schiri-Pfeife stumm. Robin Braun verzichtete auf den zweiten gelben Karton.
Dominik Kohr hätte gegen den HSV Gelb-Rot sehen müssen: Warum der VAR nicht eingreift
Und auch Video-Assistent Nicolas Winter schaltete sich nicht ein.
Der VAR ist nämlich angehalten, nur bei Toren, Elfmetern, Spielerverwechslungen und Roten Karten einzugreifen. Erst ab der Saison 2026/27 soll auch bei (verpassten) Gelb-Roten Karten eine Intervention des Video-Schiris möglich sein.
Die Mainzer hatten also Glück, mit elf gegen elf weiterspielen zu können. Wenige Minuten später hatte auch der Mainzer Coach Urs Fischer ein Einsehen und holte Dominik Kohr vom Feld.
Der 32-jährige Defensivmann ist seit November 2025 alleiniger Bundesliga-Rekordhalter für die meisten Platzverweise. Insgesamt neunmal wurde er von den Referees vorzeitig zum Duschen geschickt.
Die Begegnung war verspätet angepfiffen worden, weil die Hamburger bei der Anreise zur MEWA-Arena im Stau standen. Der HSV liegt mit 26 Punkten im Tabellenmittelfeld, während die Mainzer 22 Punkte und damit 3 Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16 haben.
Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports International