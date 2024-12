Selke-Doppelpack und 5:0 durch Youngster: HSV nimmt Greuther Fürth auseinander

HSV gegen Greuther Fürth: Die Rothosen nehmen die Spielvereinigung mit 5:0 auseinander und landen auf Tabellenplatz 2.

Von Alice Nägle

Hamburg - Ein Zweitliga-Duell, das zunächst getrübt war von Trauerstimmung wegen des Anschlags in Magdeburg. Doch dann nimmt der HSV die Gäste aus Fürth in den ersten 13 Minuten komplett auseinander! Am Ende schicken die Hamburger die Gäste mit 5:0 nach Hause.

Davie Selke mit Doppelpack! Bereits in der 11. Minute köpfte er die Rothosen zum 2:0. © WITTERS Noch bevor die letzte Partie des Jahres im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen wurde, standen die Trauerflor tragenden Mannschaften sowie das ganze Stadion zusammen: Während einem Moment der Stille wurde an die Opfer und Angehörigen des gestrigen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gedacht. Unmittelbar danach lösten die Hamburger die Stimmung mit einem traumhaften Blitzstart! Mit der ersten Chance nach der ersten Ecke des Spiels köpfte Dennis Hadzikadunic die Rothosen in der ersten Spielminute zur Führung. Und damit nicht genug - die Torserie der Hamburger hielt unmittelbar an. In Minute elf legte Davie Selke nach einer perfekten Hereingabe von Jean-Luc Dompé mit dem Kopf nach und drückte den Ball in den Kasten von SpVgg-Keeper Moritz Schulze. HSV HSV empfängt Greuther Fürth: Alle Infos zum letzten Spiel vor Weihnachten Doch auch Adam Karabec wollte mitmischen und machte den Traumstart des HSV in der 13. Minute perfekt - der Tscheche netzte zum 3:0 ein. In der ersten Halbzeit nahmen die Rothosen die Gäste aus Süddeutschland ganz klar auseinander. Die Spielvereinigung suchte bis dato vergebens nach einer Antwort.

HSV dominiert die Spielvereinigung auch in Hälfte zwei

Fünfmal Grund zum Jubeln: die Rothosen schossen die Fürther im letzten Heimspiel des Jahres ab. © Axel Heimken/dpa Mit zwei Spielerwechseln zu Beginn von Hälfte zwei wollten die Fürther ein Zeichen setzen. Doch die Rothosen machten es der Spielvereinigung alles andere als leicht und übten weiterhin Druck aus - was klar belohnt wurde! In der 59. Minute schoss Davie Selke die Hanseaten mit seinem zweiten Treffer zur 4:0-Führung. In Anbetracht der vergangenen Begegnungen, in denen der HSV nicht gerade seine Bestform zeigte, ist es kaum zu glauben, dass die Hamburger die Elf von Fürth-Coach Jan Siewert auch in Hälfte zwei überrollten. HSV HSV-Blog: Investor Kühne kritisiert HSV und glaubt nicht an Aufstieg Mit seinem ersten Bundesligatreffer erhöhte Youngster Otto Stange nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 76. auf 5:0. Damit machte er das letzte Heimspiel des Jahres für den HSV trotz aller schrecklicher Ereignisse zu einem Tag zum Feiern. Sicherlich hat nun auch Interimscoach Merlin Polzin allen Grund zur Freude. Aber bedeutet dieses klare Statement seines Teams nun die Beförderung zum Chefcoach? Ein Blick auf die Tabelle lässt zumindest den Verein erstmal aufatmen. Mit dem vorerst zweiten Platz sind die Rothosen zurück im Aufstiegskampf!

Statistik zum Zweitliga-Duell zwischen dem HSV und Greuther Fürth

2. Bundesliga, 17. Spieltag Hamburger SV - Greuther Fürth 5:0 (3:0) Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Meffert (74. Suhohnen) - Karabec (81. Richter), Pherai (65. Poreba) - Sahiti (65. Katterbach), Selke (74. Stange), Dompé Aufstellung Greuther Fürth: M. Schulze - Dietz, Jung, Asta - Meyerhöfer, Bansé (69. Müller), Green (46. Srbeny), Gießelmann (81. Michalski) - Hrgota, Mustapha (46. Massimo) - Futkeu (81. Münz) Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau) Zuschauer: mehr als 50.000 (ausverkauft) Tore: 1:0 Hadzikadunic (1.), 2:0 Selke (11.), 3:0 Karabec (13.), 4:0 Selke (59.), 5:0 (76. Stange) Gelbe Karten: Pherai (1) / Mustapha (1) / Hadzikadunic (2) / Beste Spieler: Selke, Stange Erstmeldung um 13.59 Uhr, Artikel aktualisiert um 14.54 Uhr.