So schätzt Ex-Profi Thomas Helmer die Chancen vom HSV und St. Pauli ein

Ex-Profi und Fußball-Experte Thomas Helmer (59) hat im Interview mit TAG24 über die Chancen des HSV und des FC St. Pauli in dieser Saison gesprochen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Anders als in der vergangenen Saison gehen der HSV und der FC St. Pauli mit völlig unterschiedlichen Saisonzielen in die Spielzeit: Die Rothosen wollen unbedingt in die Bundesliga aufsteigen, die Kiezkicker den Abstieg in die 2. Bundesliga mit allen Mitteln verhindern.



Ex-Profi und Fußball-Experte Thomas Helmer (59) war zum großen Interview in der Hamburger Redaktion von TAG24 zu Gast. (Archivfoto) © TAG24/Alice Nägle Thomas Helmer (59), Ex-Profi und Europameister von 1996, rechnet dem Zweitligisten dabei die besseren Chancen aus. "Der HSV muss ganz klar den Anspruch haben, aufzusteigen", erklärt der Wahl-Hamburger im Interview mit TAG24. Gleichzeitig gibt der dreimalige deutsche Meister zu, dass ihn die fehlende Konstanz im Spiel der Hanseaten in den ersten Wochen überrascht habe. "Es war auffällig, dass die eine Hälfte oft gut war und es in der zweiten Hälfte dann abfiel", kommentiert der frühere Abwehrspieler. Ob die neue Spielweise mit weniger Ballbesitz der Schlüssel zum Erfolg ist, weiß Helmer auch noch nicht so recht. "Warum soll man, wenn man dominant auftreten kann, den Gegner nicht unter Druck setzen? Ich glaube, dass der HSV das könnte. Deshalb weiß ich nicht, ob das so die richtige Vorgehensweise ist." HSV HSV feiert Doping-Sünder Vuskovic! "Er ist immer noch einer von uns" So oder so, Coach Steffen Baumgart (52) sei nun in der Pflicht, zu liefern. "Letzte Saison hatte er noch mit den Altlasten seines Vorgängers zu tun, jetzt hat er eine komplette Vorbereitung gehabt. Daran muss er sich messen lassen", unterstreicht der Ex-Profi. Die Dopingsperre von Mario Vuskovic (22) wiege allerdings schwer, urteilt der 59-Jährige. "Er wäre wahrscheinlich der Top-Verteidiger. Das Ganze hört sich schon nach Wahnsinn an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der HSV so aus dem Fenster gelehnt hätte, wenn er nicht wirklich unschuldig wäre. Es riecht echt nach Skandal", verdeutlicht Helmer.

Thomas Helmer glaubt: "Klassenerhalt wird für St. Pauli sehr, sehr schwer"