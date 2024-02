Steffen Baumgart formuliert klares HSV-Ziel: "Aufstieg, am besten in diesem Jahr"

Steffen Baumgart (52) will den HSV als neuer Trainer zurück in die Bundesliga führen. © Gregor Fischer/dpa

Mit klaren Prinzipien, einer hohen Aggressivität und mutigem Fußball will Baumgart das schaffen, was vor ihm schon vier weitere Trainer kläglich versuchten: Den HSV zurück in die erste Liga zu führen. "Am besten noch in dieser Saison", ging er in die Offensive. Dass er das Potenzial dazu hat, hat er bewiesen. Mit dem SC Paderborn gelang ihm der Durchmarsch von der dritten Liga ins Oberhaus, den 1. FC Köln führte er in die Europa League.

Nun also der HSV, ein Verein, den er seit Kindheitstagen verfolgt. "Man wechselt öfter die Frau als den Verein", erklärte er. "Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen."

Sein Erscheinen in Hamburg hätte schon zweieinhalb Jahre zuvor passieren können, doch da stand er bereits bei den Kölnern im Wort und der HSV hatte in Tim Walter (47) eine aus ihrer Sicht passende Alternative parat.

Dennoch machte Baumgart keinen Hehl daraus, irgendwann einmal die Rothosen trainieren zu wollen. Das Ziel hat er nun also erreicht. Im Volkspark warten aber so einige Baustellen auf den ehemaligen Stürmer. "Es geht darum, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und die guten Ansätze zu nutzen", bekräftigte der 52-Jährige, der betonte, "es war ja nicht alles schlecht."

Der HSV soll unter ihm auch weiter offensiv und mutig agieren. Dazu gesellen sich noch weitere Bausteine. "Die Mannschaft hat eine hohe individuelle Qualität", erklärte der neue Trainer. "Wir wollen mutig und offensiv spielen und versuchen Tore zu erzielen. Wer von mir die Null erwartet, das wird nicht passieren."