Boldts letzte Patrone! Steffen Baumgart neuer HSV-Trainer

Steffen Baumgart (52) ist neuer Trainer des Hamburger SV. © Rolf Vennenbernd/dpa

Baumgart unterschrieb im Volkspark einen Vertrag bis Sommer 2025 und wird am Nachmittag (16 Uhr) nach seiner offiziellen Vorstellung bereits sein erstes Training leiten.

Baumgart ist bereits der dritte HSV-Trainer in dieser Saison. Nachdem die Bosse um Sport-Vorstand Jonas Boldt (42) in der vergangenen Woche Tim Walter (48) nach zweieinhalb Jahren entlassen hatten, übernahm der bisherige Co-Trainer Merlin Polzin (33) interimsmäßig.



Der eingefleischte HSV-Fan konnte in seinen wenigen Tagen aber nicht viel bewegen. Gegen den FC Hansa Rostock (2:2) enttäuschten die Rothosen wieder einmal und verfielen nach solider erster Halbzeit im zweiten Durchgang in altbekannte Muster.

Selbst die Spieler resignierten zum Teil unmittelbar nach dem Abpfiff. "Ein Fortschritt war es leider nicht", gestand Robert Glatzel (30). "Ich würde sagen, es ist ein Stillstand, aber wir wollen uns ja weiterentwickeln."

Nun soll Baumgart, der ähnlich impulsiv wie Walter an der Seitenlinie agiert, das Ruder wieder rumreißen, Ruhe in den Verein bringen und den langersehnten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Dass er es kann, hat er beim SC Paderborn bewiesen. Mit den Ostwestfalen gelang ihm der direkte Durchmarsch von der dritten bis in die erste Liga.