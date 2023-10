Tim Walter stellt Rekord auf! So lange wie er war in diesem Jahrtausend noch keiner beim HSV Trainer

Hamburg - Das hatte vor ihm lange keiner mehr geschafft! Tim Walter (47) hat am heutigen Montag Geschichte geschrieben: Noch nie war ein HSV -Trainer in diesem Jahrtausend länger im Amt als der 47-Jährige.

HSV-Trainer Tim Walter (47) hat am Montag Geschichte geschrieben. So lange wie er war in diesem Jahrtausend noch kein anderer Coach im Volkspark als Trainer im Amt. © David Inderlied/dpa

Am 1. Juli 2021 trat Walter offiziell seinen Job im Volkspark an, exakt 837 Tage später ist er immer noch da. Das hatte seit 23 Jahren kein anderer mehr geschafft. Von fehlender Kontinuität auf dem Posten kann also beim HSV derzeit nicht die Rede sein.

Das war nicht immer so. Denn seit der Jahrtausendwende hat der einstige Bundesliga-Dino immerhin 26 verschiedene Chef- und Interimstrainer verschlissen. Einige von ihnen, wie Bruno Labbadia (57) oder Rodolfo Cardoso (54), waren dabei sogar doppelt im Amt.

Mit dem heutigen Tag überholte der gebürtige Badener Thomas Doll (57), der zwischen Oktober 2004 und Februar 2007 insgesamt 836 Tage verantwortlich war. Damals spielte der HSV noch in der ersten Liga und war letztmalig in der Champions League dabei.

Die längste Zeit an der Seitenlinie in den letzten 30 Jahren stand Frank Pagelsdorf (65). Er übernahm den HSV zur Saison 1997/98 und blieb bis zu seiner Entlassung am 17. September 2001 insgesamt 1539 Tage im Amt.