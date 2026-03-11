Trainerkiller HSV! Schießen die Rothosen den nächsten Coach aus dem Amt?
Hamburg - Folgt direkt der Nächste? Nach dem Sieg des Hamburger SV in Wolfsburg (2:1) musste VfL-Trainer Daniel Bauer (43) seinen Stuhl räumen. Am Samstag könnte der HSV für die nächste Trainer-Entlassung in der Bundesliga sorgen.
Beim VfL Wolfsburg war die Lage schon vor dem HSV-Spiel bedrohlich, nach der Niederlage hatten die Verantwortlichen keine andere Möglichkeit mehr, als Bauer zu entlassen.
Am Samstag (15.30 Uhr) trifft der HSV mit dem 1. FC Köln erneut auf einen Verein, bei dem der Stuhl des Trainers ordentlich wackelt. Lange Zeit sah es so aus, als würde Lukas Kwasniok (44) den Effzeh in ruhige Gefilde führen, doch seit Anfang Februar befindet sich der Mit-Aufsteiger im freien Fall und holte nur noch einen Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien.
Der Vorsprung ist mittlerweile dahin, Köln liegt nur dank der besseren Tordifferenz auf Tabellenplatz 14 und ist punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem Relegationsrang.
Sollte der HSV also gewinnen, könnte er somit für die nächste Trainerentlassung in der Bundesliga sorgen.
HSV sorgt bundesligaweit für die meisten Trainerentlassungen
Es wäre in der Geschichte bereits zum 28. Mal, dass ein Gegner nach einem Duell mit den Norddeutschen seinen Coach vor die Tür setzt - absoluter Bestwert. Zu den prominentesten Opfern gehören unter anderem Udo Lattek (†80), Winfried Schäfer (76), Klaus Augenthaler (68) oder Thomas Schaaf (64). Auf Rang zwei folgt der FC Bayern München (25).
Seit der Jahrtausendwende hat sich der HSV aber gnädiger gezeigt, dafür liegt ein anderer Nordverein in der Statistik vorn: Werder Bremen. Die Grün-Weißen sorgten seit 2000 für 15 Trainerentlassungen. Als Letzten traf es Mitte Januar Dino Toppmöller (45) von Eintracht Frankfurt.
Der HSV hatte in diesem Zeitraum erst 13 Übungsleiter "gekillt" und sich lange Zeit zurückgehalten. Zuletzt waren die Rothosen in der Saison 2016/17 für einen Rausschmiss verantwortlich, und das aber gleich doppelt. Am 13. Spieltag musste Norbert Meier (67) nach einer 0:2-Niederlage seinen Stuhl bei Darmstadt 98 räumen, eine Woche später war für Dirk Schuster (58) nach einem 0:1 beim FC Augsburg Schluss.
Am Samstag könnte nun Lukas Kwasniok beim 1. FC Köln folgen.
Titelfoto: Fotomontage: Federico Gambarini/dpa, Andreas Gora/dpa