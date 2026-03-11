Trainerkiller HSV! Schießen die Rothosen den nächsten Coach aus dem Amt?

Hamburg - Folgt direkt der Nächste? Nach dem Sieg des Hamburger SV in Wolfsburg (2:1) musste VfL-Trainer Daniel Bauer (43) seinen Stuhl räumen . Am Samstag könnte der HSV für die nächste Trainer-Entlassung in der Bundesliga sorgen.

Zum 27. Mal musste ein Trainer nach einem Spiel gegen den Hamburger SV gehen. © Andreas Gora/dpa

Beim VfL Wolfsburg war die Lage schon vor dem HSV-Spiel bedrohlich, nach der Niederlage hatten die Verantwortlichen keine andere Möglichkeit mehr, als Bauer zu entlassen.

Am Samstag (15.30 Uhr) trifft der HSV mit dem 1. FC Köln erneut auf einen Verein, bei dem der Stuhl des Trainers ordentlich wackelt. Lange Zeit sah es so aus, als würde Lukas Kwasniok (44) den Effzeh in ruhige Gefilde führen, doch seit Anfang Februar befindet sich der Mit-Aufsteiger im freien Fall und holte nur noch einen Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien.

Der Vorsprung ist mittlerweile dahin, Köln liegt nur dank der besseren Tordifferenz auf Tabellenplatz 14 und ist punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem Relegationsrang.

Sollte der HSV also gewinnen, könnte er somit für die nächste Trainerentlassung in der Bundesliga sorgen.