Hecking ist zurück! Früherer Erfolgsgarant soll die Wölfe retten

Wolfsburg - Erst im vergangenen November hatte Daniel Bauer (43) die Nachfolge von Paul Simonis (41) beim VfL Wolfsburg angetreten, jetzt muss der Trainer bereits wieder seinen Hut nehmen. Die akut abstiegsgefährdeten Niedersachsen haben sich nach der 1:2-Pleite im Kellerduell gegen den HSV von ihm getrennt. Dafür kehrt ein alter Bekannter zurück: Dieter Hecking (61) soll die Wölfe retten.

Klub-Legende Dieter Hecking (61) soll den VfL Wolfsburg offenbar aus der Misere führen. © David Inderlied/dpa

Knapp zehn Jahre nach dem Abschied des 61-Jährigen vermeldete der Bundesligist am Sonntagnachmittag seine Rückkehr.

"Dieter Hecking bringt genau die Erfahrung mit, die wir in der aktuellen Situation brauchen. Er kennt den Verein, das Umfeld und auch die Anforderungen der Bundesliga sehr genau. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft mit seiner Ruhe, seiner Expertise und seiner klaren Linie die nötige Stabilität geben wird, um unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen", erklärte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler (38).

Das Coach-Urgestein leitete bereits von 2013 bis 2016 die Geschicke beim VfL und gewann mit den Wölfen 2015 den DFB-Pokal, die Vizemeisterschaft sowie anschließend den Deutschen Superpokal.

Zuletzt saß der 61-Jährige, der eigentlich den Ruf als exzellenter "Feuerwehrmann" genießt, bis Mitte September beim VfL Bochum auf der Trainerbank. Dort konnte er den Abstieg aus der Bundesliga in der Vorsaison allerdings nicht verhindern.