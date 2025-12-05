Trotz hoher Gefährdungseinschätzung: Nord-Derby nicht so brisant wie Stadtduell

Hamburg - Am Sonntag ist Werder Bremen zu Gast beim Hamburger SV . Das höchste Anliegen der Polizei ist die Trennung der Fanlager.

Die Polizei schätzt die Gefährdung beim Nord-Derby hoch ein. © Marcus Brandt/dpa

Das erste Bundesliga-Nordderby seit 2018 zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen hat aus Sicht der Polizei ein geringeres Gefahrenpotenzial als das Hamburger Stadtderby.

Das teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Partie in der Fußball-Bundesliga wird am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ausgetragen.

Auch wenn die Rivalität nicht an das Verhältnis zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli heranreiche, bewertet die Polizei sie dennoch als feindschaftlich.

"Deswegen haben wir grundsätzlich eine hohe Gefährdungseinschätzung." Der höhere Aufwand zeige sich auch bei der konkreten Anzahl an Einsatzkräften. Eine genaue Zahl nannte der Sprecher nicht.

Die Trennung beider Fanlager ist das größte Ziel der Einsatzkräfte. "Das ist unser höchstes Anliegen", sagte der Sprecher. "Die Fans haben ein echt hohes Interesse, das Spiel zu besuchen und sie sind sich auch der Außenwirkung bewusst. Also insofern gehen wir auch davon aus, dass die Fans alles dran setzen werden, das Spiel zu sehen und es im Vorfeld eher nicht so dramatisch sein wird."