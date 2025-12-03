Heim-Fluch gegen Kiel setzt sich fort: Underdog wirft HSV nach Elfer-Krimi aus DFB-Pokal

Hamburg - Bis zum bitteren Ende hat der Underdog aus Kiel im Nord-Duell am ausverkauften Hamburger Volkspark gekämpft. Nach einem dramatischen Elfmeter-Krimi bezwangen die Störche die Rothosen mit 5:3 und fliegen weiter ins Viertelfinale des DFB-Pokals (0:0, 0:0, 1:1). Damit setzt sich der Heimfluch des HSV fort: Von nun sieben Duellen konnte kein einziges gewonnen werden.

Adrian Kapralik (l.) hatte das 1:0 für die Störche in der 43. Minute auf dem Fuß. © Marcus Brandt/dpa

Nichts Neues: die Ränge beider Lager schwiegen zu Beginn dieser DFB-Pokal-Partie, um ein Zeichen gegen geplante Maßnahmen zur Sicherheit in Stadien zu setzen.

Auf dem Platz hingegen ging es schnell heiß her. Der Unparteiische musste bereits in den ersten zwölf Minuten drei gelbe Karte verteilen.

Pünktlich (13.) und mit Bengalos startete schließlich auch die Party in den Kurven. Ein Geschenk konnten die Rothosen ihren lautstarken Anhängern in der ersten halben Stunde allerdings keines bescheren. Lediglich eine nennenswerte Chance ging auf das Konto der Hamburger, als Alexander Rössing-Lelesiit die Kugel nach einem Pass von Fabio Vieira knapp über den Kasten der Gäste setzte (20.).

Der Underdog kam hingegen besonders im letzten Drittel der ersten Hälfte immer mehr ins Spiel und stand defensiv stabil. So zeigte HSV-Keeper Daniel Peretz in der 26. Minute, warum er den Platz im Tor verdiente. Phil Harres tauchte nach einem Pass durch Adrian Kapralik frei im Strafraum auf und zog ab. Peretz parierte allerdings stark mit dem Fuß und verhinderte so den Rückstand.

Kurz vor Abpfiff von Hälfte eins dann die zweite Kracher-Chance für die Störche durch Kapralik (43.). Der Kopfball des Slowaken ging nur ganz knapp über die Latte und besiegelte das 0:0 zur Pause.