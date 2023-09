Van-der-Vaart-Sohn wandelt auf Spuren seines Vaters: Damian wechselt zu internationalem Top-Klub

Hamburg - Tritt er in die Fußstapfen seines Vaters? Damian van der Vaart (17), Sohn von Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (40, unter anderem HSV , Real Madrid, Ajax Amsterdam), hat seinen dänischen Jugendverein Exbjerg fB verlassen und ist zu einem internationalen Top-Klub gewechselt.

An seine Leistungen von damals konnte der mittlerweile 40-Jährige aber nicht mehr anknüpfen. So führte ihn sein Weg erst nach Spanien zu Betis Sevilla und zum Ende seiner Karriere nach Dänemark, wo er für den FC Midtjylland und Esbjerg fB kickte.

Papa Rafael schaffte dort den Durchbruch und schloss sich anschließend dem HSV an, wo er zum absoluten Topstar reifte. Nach drei Jahren zog es ihn schließlich weiter zu Real Madrid, ehe es über Tottenham Hotspur im Jahr 2012 zurück nach Hamburg ging.

Nachdem er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, übernahm van der Vaart den Posten als Co-Trainer und stand sogar in sechs Partien als Interimscoach an der Seitenlinie.

Im Januar 2023 beendete er seine Tätigkeit in Esbjerg allerdings, weil seine Ehefrau Estavana Polman (31), eine erfolgreiche Handballerin, nach Rumänien zu Rapid Bukarest gewechselt war. Dort zog die gesamte Familie van der Vaart samt Tochter Jesslynn (6) hin.

Für Sohnemann Damian geht die Reise nun vorerst in Amsterdam weiter. Und wer weiß, vielleicht schlägt er ja einen ähnlichen Weg wie sein Vater ein.