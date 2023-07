Vierter Verein in drei Jahren! Ex-HSV-Profi kehrt nach Europa zurück

Leo Lacroix (31, r.) absolvierte für den Hamburger SV in der Saison 2019/20 17 Einsätze. Nun wechselt er nach Rumänien. © Christian Charisius/dpa

Der Abwehrspieler unterschrieb beim rumänischen Erstligisten FC U Craiova einen Vertrag bis zum Saisonende mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Zuletzt spielte der Schweizer mit brasilianischen Wurzeln in Australien für Western United FC. Dort gewann Lacroix gleich in seiner ersten Saison die Meisterschaft. Für den Verein, der in Melbourne beheimatet ist, absolvierte der 31-Jährige insgesamt in zwei Jahren insgesamt 51 Pflichtspiele.

Nachdem der einmalige Nationalspieler den HSV im Sommer 2020 nach Ende seiner Leihe verlassen hatte (17 Einsätze), war er für eine Saison zum AS Saint-Etienne zurückgekehrt.

Glücklich wurde er dort allerdings nicht mehr. Nach einer enttäuschenden Spielzeit verließ Lacroix die Franzosen und war ein halbes Jahr lang vereinslos.

Es folgte ein achtmonatiges Intermezzo in der Schweiz beim FC Sion, wo er immerhin Pokalsieger werden konnte. Doch so richtig konnte er sich auch dort nicht durchsetzen, sodass der Wechsel nach Down Under erfolgte.