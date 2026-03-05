Vuskovic-Frust nach verpasstem Last-Minute-Ausgleich! Polzin: "Wäre nicht verdient"

Hamburg - In der Nachholpartie gegen Bayer 04 Leverkusen verlor der HSV am Mittwochabend mit 0:1 (0:0) gegen die Werkself. Luka Vuskovic (19) vergab die hundertprozentige Chance auf den Last-Minute-Ausgleich und ließ seinem Frust anschließend freien Lauf.

Aus Frust über den verpassten Anschlusstreffer trat HSV-Verteidiger Luka Vuskovic mehrfach gegen den Pfosten. © Marcus Brandt/dpa

Als die Anzeigetafel sechs Minuten Nachspielzeit anzeigte, legte sich bei den Rothosen gefühlt ein Schalter um.

Das Team von Merlin Polzin (35) warf nochmal alles rein und drängte auf den Last-Minute-Ausgleich.

Dieser wäre auch beinahe gefallen, als die offiziellen Zusatzminuten eigentlich bereits abgelaufen waren.

In 90 + 8 legte William Mikelbrencis (22) nach einer Flanke von Fabio Viera (25) per Kopf quer zu Otto Stange (19). Dieser wiederum passte auf Vuskovic, der aufs Tor von Janis Blaswich (34) abzog. Zwar parierte der Bayer-Keeper den Schuss stark, ermöglichte Vuskovic aber eine zweite Chance. Der Kroate köpfte den Abpraller allerdings ganz knapp über die Latte und ließ damit den Last-Minute-Remis liegen.

Seinem Frust ließ der 19-Jährige dann freien Lauf. Mit Abpfiff der Partie trat er erst rund viermal mit dem Fuß gegen den Pfosten und warf anschließend seine Fußballschuhe gegen die Bande.