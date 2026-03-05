Vuskovic-Frust nach verpasstem Last-Minute-Ausgleich! Polzin: "Wäre nicht verdient"
Hamburg - In der Nachholpartie gegen Bayer 04 Leverkusen verlor der HSV am Mittwochabend mit 0:1 (0:0) gegen die Werkself. Luka Vuskovic (19) vergab die hundertprozentige Chance auf den Last-Minute-Ausgleich und ließ seinem Frust anschließend freien Lauf.
Als die Anzeigetafel sechs Minuten Nachspielzeit anzeigte, legte sich bei den Rothosen gefühlt ein Schalter um.
Das Team von Merlin Polzin (35) warf nochmal alles rein und drängte auf den Last-Minute-Ausgleich.
Dieser wäre auch beinahe gefallen, als die offiziellen Zusatzminuten eigentlich bereits abgelaufen waren.
In 90 + 8 legte William Mikelbrencis (22) nach einer Flanke von Fabio Viera (25) per Kopf quer zu Otto Stange (19). Dieser wiederum passte auf Vuskovic, der aufs Tor von Janis Blaswich (34) abzog. Zwar parierte der Bayer-Keeper den Schuss stark, ermöglichte Vuskovic aber eine zweite Chance. Der Kroate köpfte den Abpraller allerdings ganz knapp über die Latte und ließ damit den Last-Minute-Remis liegen.
Seinem Frust ließ der 19-Jährige dann freien Lauf. Mit Abpfiff der Partie trat er erst rund viermal mit dem Fuß gegen den Pfosten und warf anschließend seine Fußballschuhe gegen die Bande.
Merlin Polzin mit Einsicht: HSV hat verdient verloren
Frust, den der Trainer gut nachvollziehen kann, wie er nach dem Nachholspiel erklärte.
"Wenn du vor knapp 60.000 Fans gegen so eine Mannschaft die Chance hast kurz vor Schluss [...] das Unentschieden zu erreichen, dann ist es völlig normal, dass die Emotion auch mal rausmuss."
Die Pfostentritte sollten den Hamburger Toren zudem nichts ausmachen, ergänzte Polzin schmunzelnd. "Ich bin mir sicher, dass sie stabil genug sind."
Und auch wenn sich natürlich alle Beteiligten über einen Last-Minute-Treffer gefreut hätten, blieb Polzin unmittelbar realistisch: Der Punkt "wäre nicht verdient - das auf keinen Fall".
In seinen Augen hatte Leverkusen einen "definitiv verdienten Sieg" mit nach Hause genommen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa