Vuskovic keine Option: HSV mit dünnem Kader gegen starken VfB Stuttgart

Hamburg - In der Partie gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) muss HSV -Cheftrainer Merlin Polzin (35) mal wieder auf einige Spieler verzichten - unter anderem auf Abwehrboss Luka Vuskovic (19).

HSV-Abwehrboss Luka Vuskovic (19) fehlt im Spiel beim VfB Stuttgart. Der Defensive hat sich eine Knieprellung zugezogen. © Gregor Fischer/dpa

Polzin habe schon eine Liste angelegt, gab er bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitagnachmittag bekannt. So viele Spieler stünden aktuell entweder nicht zur Verfügung oder auf der Kippe.

Darunter neben Sambi Lokonga (Oberschenkelprobleme) Jean-Luc Dompé (Fußprobleme), Miro Muheim (Rot-Sperre), Bakery Jatta, Yussuf Poulsen und Alexander Rössing-Lelesiit (Reha).

Ausgerechnet in der Auswärtspartie gegen einen "anspruchsvollen" VfB muss der Rothosen-Trainer nun auch noch auf seinen Abwehrboss verzichten.

Vuskovic habe sich eine Knieprellung zugezogen und sei am Sonntag - trotz aller Bemühungen seinerseits - einfach noch nicht fit genug.

"Er versucht alles, um sich zu pflegen und bereit zu sein", so Polzin über den 19-jährigen Verteidiger, der aktuell hoch motiviert als Allererster auf dem Trainingsgelände erscheine.

Mit Blick auf das Nordderby in der kommenden Woche mache sich der Coach aber keine Sorgen. Er sei voll überzeugt, dass sein Defensiv-Talent bis dahin wieder einsatzbereit ist. Polzin stecke demnach gegen den VfB sein vollstes Vertrauen in "alle Jungs, die zur Verfügung stehen".