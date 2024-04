Wechsel-Alarm im HSV-Nachwuchs! Top-Talent spricht mit europäischen Spitzenklubs

Dem HSV droht der Verlust von Top-Talent Karim Coulibaly (16, r.). © IMAGO/Hanno Bode

Wie die Bild berichtete, läuft bei dem Nachwuchsspieler im Sommer der Vertrag aus. Daher lotet Coulibaly seine Optionen aus.

Eine davon lautet wohl Inter Mailand, wo der 16-Jährige kürzlich gemeinsam mit seinem Berater und seiner Familie zu Gast war.

Der designierte italienische Meister ist aber nicht der einzige Verein, der ein Auge auf das HSV-Juwel geworfen hat. So sollen unter anderem auch der FC Bologna und der FC Sevilla interessiert sein.

Coulibaly zählt beim HSV-Nachwuchs zu den größten Talenten, zuletzt sind die Verhandlungen laut Bericht allerdings ins Stocken geraten. Vor allem seine sportliche Perspektive lässt noch einige Fragen offen.

Der 16-Jährige kommt zwar sogar schon in der U19 (sieben Einsätze in dieser Saison) zum Zuge, will aber mehr. Aus seiner Altersklasse trainiert derzeit nur Otto Stange (17) bei den Profis mit. Gleiches will auch Coulibaly.