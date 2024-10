Wechsel mit Erfolg! HSV-Trainer Baumgart wird zum Glück gezwungen

Hamburg - Was für ein Glück! HSV -Trainer Steffen Baumgart (52) hatte seine Startelf für das Topspiel bei Fortuna Düsseldorf eigentlich schon im Kopf gehabt, doch dann musste er umbauen. Diese Maßnahmen hatten einen großen Anteil am deutlichen 3:0-Erfolg .

Mit seinem Tor war der Franzose der Dosenöffner, wie Doppel-Torschütze Robert Glatzel (30) es nannte. "Es war klar, dass wir nicht zahlreiche Chancen bekommen werden, deshalb war es wichtig, früh in Führung zu gehen", sagte er.

Mittlerweile trage die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler aber Früchte. "Er arbeitet nach hinten. Natürlich manchmal in einem anderen Tempo als andere, aber er arbeitet nach hinten", betonte der 52-Jährige, der wisse, dass Dompé ein "Einzelkönner" ist.

Bereits nach acht Minuten hatte sich der erste von drei Wechseln in der Startelf bewährt. Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (29), der für den erkrankten Fabio Baldé (19) spielte, kam in der eigenen Hälfte an den Ball, legte ein 70-Meter-Solo hin und knallte das Leder zur Führung in die Maschen.

Auf Robert Glatzel (30) war erneut Verlass. Der Stürmer erzielte einen Doppelpack. © Roland Weihrauch/dpa

Anschließend kam Düsseldorf zwar immer wieder auf, doch am Ende stand die Null, weil ein überragender Matheo Raab (25) für den noch nicht wieder fitten Daniel Heuer Fernandes (31) seinen Kasten sauber hielt.

"Wir haben heute vieles richtig gut gemacht", wusste auch Kapitän Sebastian Schonlau (30). "Wir haben gefightet und gelitten, trotzdem aber auch Fußball gespielt und gute Aktionen kreiert." Wichtig sei aus seiner Sicht die Defensive gewesen. "Wir konnten nicht alles abstellen, aber darum geht es auch gar nicht, sondern du musst alles dafür tun, dass du dein Zuhause beschützt."

Und weil der HSV eben das tat, gewann er am Ende auch verdient mit 3:0. "Wir freuen uns, diesen Sieg mitnehmen zu können", zeigte sich Baumgart zufrieden. "Es kam heute viel für uns zusammen. Der Kader gibt es her, dass wir uns auf einzelne Gegner gezielt einstellen können. Daher kamen die Wechsel in der Startelf zustande."

Denn so konnten neben Raab und Dompé auch die beiden weiteren Veränderungen in der Startelf Marco Richter (26), der viele Abschlüsse kreierte, und Ludovit Reis (24) überzeugen. Wohl dem, der über so einen Zweitliga-Kader verfügt.