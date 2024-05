Wechselt HSV-Star Benes ausgerechnet zu Erzrivale Werder?

Hamburg - Geht oder bleibt er? Laszlo Benes (26) hat sich durch seine starke Saison (13 Tore und elf Vorlagen in 27 Einsätzen) beim Hamburger SV in den Fokus höherklassiger Vereine gespielt. Zahlreiche Bundesligisten stehen schon Schlange.

Laszlo Benes (26) wird in der kommenden Saison wohl eher nicht für den Hamburger SV jubeln. © Daniel Bockwoldt/dpa

Denn der slowakische EM-Teilnehmer wird in diesem Sommer zum absoluten Schnäppchen. Dank einer Ausstiegsklausel kann Benes den HSV für eine Ablöse in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro verlassen - ein Spottpreis in der heutigen Zeit.

Wie die Mopo berichtet, gehört neben der TSG 1899 Hoffenheim auch ausgerechnet Werder Bremen zu den interessierten Vereinen. Erst sechs Spieler wechselten seit Gründung der Bundesliga 1963 von der Elbe an der Weser, Benes könnte also der Siebte werden.

Beim grün-weißen Erzrivalen besteht vor allem auf seiner Mittelfeldposition eine große Vakanz. Christian Groß (35) beendete seine Profi-Karriere, zudem ist die Zukunft von Leihspieler Skelly Alvero (22) genauso unklar wie von Ex-Leipzig-Star Naby Keita (29).