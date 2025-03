Wieder Bilbija! Ex-Hamburger schockt den HSV auch im Rückspiel

Paderborn - So schnell geht's! Nach elf ungeschlagenen Spielen in Serie hat der HSV die erste Pleite unter Coach Merlin Polzin kassiert. Bei der 0:2-Niederlage beim SC Paderborn 07 stand wie im Hinspiel ( 2:2 ) Ex-Hamburger Filip Bilbija im Mittelpunkt.

Paderborns Filip Bilbija (2.v.l.) dreht nach seinem Führungstreffer gegen den HSV zum Jubeln ab. Wie im Hinspiel traf er auch im Rückspiel gegen seinen Ex-Klub. © David Inderlied/dpa

In der 15. Minute brachte der Offensivakteur die Ostwestfalen in Führung: Nach einer Flanke von links legte Casper Terho am zweiten Pfosten mit dem Kopf quer, sodass Bilbija die Kugel aus kurzer Distanz nur noch über die Linie nicken musste.

Von den Hamburgern war bis dahin nicht viel gekommen, vor allem Mitte der ersten Hälfte kamen sie dann aber zu mehreren mal mehr, mal weniger gefährlichen Abschlüssen. Vor allem Goalgetter Davie Selke stand immer wieder im Fokus.

Die größte Chance der Gäste vergab der Torjäger in der 34. Minute. Aus kurzer Distanz blieb sein Schuss an SCP-Keeper Manuel Riemann hängen, anschließend rettete Aaron Zehnter kurz vor der Torlinie.