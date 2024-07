Zweitliga-Kracher zum Auftakt! 1. FC Köln empfängt den HSV und Ex-Coach Baumgart

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) trifft mit seiner Mannschaft beim Saisonauftakt auf seinen Ex-Klub, den 1. FC Köln. © Marcus Brandt/dpa

Wie die DFL und die beiden beteiligten Klubs am heutigen Donnerstagmorgen zeitgleich bekannt gaben, werden der 1. FC Köln und der HSV am 2. August um 20.30 Uhr den Startschuss in die Saison geben.

"Saisonstart, Flutlicht, Traditionsduell und voraussichtliches Topspiel - viel mehr kann man sich für den Startschuss zur neuen Spielzeit nicht wünschen", hieß es in der offiziellen Mitteilung des HSV.

Effzeh-Coach Gerhard Struber erklärte auf der anderen Seite: "Ich freu mich richtig drauf. Ein Heimspiel, was soll ich da sagen, das RheinEnergieSTADION das erste Mal als Trainer zu erleben, ist richtig cool. Und für uns wird das eine super Standortbestimmung, zum Auftakt direkt gegen so einen großen Gegner zu spielen."

Besonders wird die Partie auch dadurch, dass HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) erstmals seit seinem Abschied aus der Domstadt auf seine alte Liebe trifft.