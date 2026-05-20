Als Europa-Held nach Deutschland? Zweitligist vor Trainer-Coup

Karlsruhe - Die Suche nach einem neuen Trainer beim Karlsruher SC ist offenbar beendet: Maximilian Senft (36) soll den Zweitligisten zur nächsten Saison übernehmen.

Maximilian Senft (36) soll unmittelbar vor einem Engagement beim KSC stehen. © Expa/ Reinhard Eisenbauer/APA/dpa

Das berichten "Sky Sport" und die "Badischen Neuesten Nachrichten" am Mittwoch übereinstimmend. Demnach sind die Gespräche praktisch abgeschlossen, nur die offizielle Bestätigung stehe noch aus.

Womöglich könnte die aber vorerst auf sich warten lassen, denn der 36-Jährige hat mit der SV Ried das Finale der Europacup-Play-offs erreicht und kämpft dort mit den Oberösterreichern ab Freitag (Rückspiel am Montag) gegen Rapid Wien um den Einzug in die Conference League.

Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Sportvereinigung den zweitkleinsten Etat der österreichischen Bundesliga zur Verfügung hat. Und ein Erfolg, der anscheinend auch bei den KSC-Verantwortlichen Eindruck hinterließ.

Am Wildpark soll Senft den langjährigen Coach Christian Eichner (43) beerben, dessen Abschied zum Saisonende der Verein bereits Anfang April bekannt gegeben hatte.

Der gebürtige Sinsheimer stand mehr als sechs Jahre an der Karlsruher Seitenlinie, doch nach einer turbulenten Spielzeit auf und neben dem Platz wolle man neue Impulse setzen, wie Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) die Entscheidung begründete.