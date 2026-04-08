Neustart nach sechs Jahren: Dienstältester Zweitliga-Coach muss gehen

Karlsruhe - Der Karlsruher SC hat Christian Eichner (43) über Ostern ein ganz faules Ei finden lassen: Im Sommer muss der langjährige Trainer den Zweitligisten verlassen.

Christian Eichner (43) muss den KSC im Sommer verlassen. © Marc Schüler/dpa

Das gab der KSC am Mittwochmorgen offiziell bekannt. Demnach ist die Entscheidung nach "intensiven und offenen" Gesprächen zwischen dem 43-Jährigen und Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) in den vergangenen Wochen gefallen und am Dienstagabend vom Aufsichtsrat abgesegnet worden.

"Christian hat sich über die Jahre durch gute Arbeit und Hingabe zu einem Aushängeschild unseres Clubs entwickelt. In unserer Verantwortung für den KSC ist es jedoch unsere Aufgabe, die Gesamtsituation zu jeder Zeit zu bewerten und zu hinterfragen", so Eggimann.

Mittlerweile sei der Eindruck gereift, dass man nach sechs Jahren Zusammenarbeit neue Impulse setzen wolle.

"Egal in welcher Funktion, ob als Spieler oder als Trainer, habe ich meine Rolle im Fußball immer so definiert, dass die Interessen des Vereins über allem anderen stehen. Insofern habe ich stets versucht, auch solche Entscheidungen loyal mitzutragen, die ich persönlich womöglich anders getroffen hätte", sagte Eichner im Statement des Klubs selbst.

Damit könnte der gebürtige Sinsheimer nicht nur seinen eigenen Rauswurf, sondern auch die völlig überraschende und ziemlich unrühmliche Trennung von seinem Assistenten Zlatan Bajramovic (46) nach neun Jahren gemeint haben. Offiziell begründete Karlsruhe den Schritt Anfang Dezember mit der sportlichen Ausrichtung, wobei lediglich der Austausch des Co-Trainers zu diesem Zeitpunkt aber zumindest ungewöhnlich erschien.

Weitere Erklärungen lieferte der KSC bis heute nicht, ließ Eichner die Situation damals stattdessen selbst auf Pressekonferenzen abmoderieren. Die Mannschaft reagierte mit einem Protest auf der Weihnachtsfeier, ihr Coach bezeichnete die Lage seinerzeit als "herausforderndsten Moment für alle".